撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-03-04 19:01

網上經常有網民笑問：「究竟有咩產品係Hello Kitty無出過？」原來想找個Hello Kitty無出過的產品真的不容易，因為Hello Kitty連真人版電影都有了！不過網友就對此消息保持觀望態度，事關每次拍真人化電影都未必有好結果，拍得差分分鐘毀經典毀童年。記者選出8套曾被翻拍真人版電影的動畫，有哪些你看過又覺得崩壞呢？

2019年華納兄弟宣布旗下影業New Line Cinema取得Hello Kitty的授權後，近日又再宣布將會拍攝Hello Kitty真人版電影，並已有確實人選出演電影。

工作室暫定會由曾拍攝《DC超級英雄女孩》的美國女導演Jennifer Coyle和曾拍攝短片動畫《心腦交戰》的日裔巴西導演松田李歐（Leo Matsuda）共同合作執導。除了Hello Kitty，日本Sanrio亦會將旗下其他角色，包括My Melody、Little Twin Stars、蛋黃哥、布甸狗等授權，表示在電影中也有機會看到其他角色客串！

（台灣Sanrio）

電影相信會以真人混合CG特技效果製作，與《Tom & Jerry大電影》的製作手法類似，不少網民都戲稱問：「Hello Kitty是否會開口說話？」。雖然Hello Kitty也出真人版電影確實令很多粉絲狂歡，不過以往翻拍真人電影的動畫往往都是「爛尾」收場，或負評如潮。例如下面8套由動畫改編的真人版電影，看完後你還會繼續期待Hello Kitty真人化嗎？

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