撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-03-08 18:37

索尼互動娛樂（SIE）推出的遊戲主機「PS5」自推出以來便造成一陣搶購熱潮，但由於疫情以及錯估玩家需求導致貨量稀少，即使追加多次補貨卻仍有許多玩家至今都尚未能順利購入。然而日前卻有美國網友在網路上分享一則使用心得，只見這台使用不到半年的主機，散熱孔竟然卡著相當驚人的灰塵及髒污，讓不少網友驚呼：「原來 PS5 真的能當空氣清新機」？

PO 出這則貼文中的網友則先說明了這台主機的擁有者是一名老煙槍，但他並不是這方面的專家僅想提供自己的真實狀況，只見他的 PS5 散熱孔竟被滿滿灰塵堵住，仔細一看灰塵的厚度更可能有 1、2 厘米厚，外觀令人毛骨悚然；後續這名網友甚至拆開了他的機殼，可以發現其中的灰塵累積相當嚴重，甚至在白色機殼的內部印上了一層黃黃的髒汙，且內部所有的散熱設備上都黏著一坨坨的灰塵，說是拆開一台空氣清淨機也完全不為過。

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雖然影片中的主機看起來有點嚇人，但實際上所有的散熱設備多少都會卡一些灰塵，且累積灰塵的快慢也會受到環境空氣品質的影響，而 PS5 在機殼拆開後其實也提供了一個吸氣孔，玩家只要使用吸塵器變能從該孔洞中吸走主機內的灰塵，保養上其實沒有那麼困難。而這名網友的分享對於許多妻管嚴的玩家甚至是有利而無一害，畢竟有著這麼強的過濾功能，玩家要將這台主機輕鬆蒙騙成空濾機想必是更加容易。

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