撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-02-26 12:04

【Final Fantasy VII Remake Intergrade】傳聞已久的PS5版FF7正式公布，除了畫面與流暢度的升級之外，竟然還追加了尤菲及全新角色索儂，遊玩新故事。更揭露了DC FF7的魏斯將會登場相當驚喜。此外SQEX還同步公布兩款FF7的手機遊戲《FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER》及《FINAL FANTASY VII EVER CRISIS》，再加上官方提供的Famitsu野村訪問，情報量認真多：

PS5 版 FF7RI 追加尤菲及索儂，玩兩個全新 Chapter（SQUARE EXIX）

在原版中尤菲是在主角離開米德加才遇到（而且還偷了魔晶石追到去五臺）。今次PS5 FF7RI則以尤菲做主角追加兩個章節，講她前來米德加尋找神羅開發的「究極魔晶石」(Ultima Materia)，而且還有新角色索儂作為同伴。從影片可看到尤菲有著忍者般的動作，平時能走牆壁更可投擲手裡劍打爆遠距離的箱。

👇PS5 FF7RI公布 尤菲新章做主角 中文截圖👇

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👇PS5 FF7RI及PS4版畫面、光影等對比👇

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SQUARE ENIX 同時也公布了兩款FF7手機遊戲，分別是大逃殺動作遊戲的《FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER》、以及玩法與風格接近原版FF7、會以追章型式推出的《FINAL FANTASY VII EVER CRISIS》。前者預定2021年、後者預定2022年推出。

👇全新手遊 FF7 THE FIRST SOLDIER 、FF7 EVER CRISIS👇

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最後 SQUARE ENIX 也提供了野村哲也與 Famitsu的訪問稿，透露了一些令人在意的情報。以下便節錄幾個重點：

【1】本作似乎有與魏斯戰鬥的新要素，請問選擇魏斯的理由為何？

野村：因為已經有最強的賽菲羅斯，所以從其他角色中選了魏斯這個具衝擊性的強敵擔任頭目。另外，因為這是克勞德 VS 魏斯的情境第一次登場，我個人也很期待會是一場什麼樣的戰鬥，從開發 PlayStation 4 版的時候開始，我就拜託開發團隊把魏斯加入遊戲當成隱藏頭目。

【2】魏斯原本的造型應該是野村先生設計的，記得在《DIRGE of CERBERUS FINAL FANTASYVII》（《DC -FFVII-》）他是裸著上半身。希望您能介紹這次魏斯上半身穿著衣服的設計背景。

野村：因為他是隱藏頭目，我希望他的造型能比之前更搶眼一點，所以讓他穿了上衣。

【3】與魏斯的戰鬥似乎是發生在戰鬥模擬器裡，請問也會新增和魏斯有關的事件嗎？另外，這場戰鬥會是場怎麼樣的戰鬥呢？

野村：關於魏斯的詳細資訊，敬請期待後續消息。

【4】消息提到會出現新頭目角色，請問這和魏斯是不同角色嗎？如果是另一位角色，請問是至今相關作品中曾登場的角色嗎？

野村：新篇章尤菲的故事會出現魏斯以外的頭目角色。至於會是誰，也一樣敬請期待後續消息。

【5】請就目前能透露的範圍，告訴我們新角色索儂是什麼樣的人，以及他和尤菲的關係等等。

野村：《FFVII REMAKE》本編多次提到除了巴雷特等人組成的雪崩，還有其他雪崩團隊在活動，這次尤菲是為了和魔晶石有關的目的潛入米德加，和其他的雪崩團隊合作執行任務。也就是描述在克勞德和巴雷特活動的同時，尤菲他們也在進行其他活動的故事。而索儂是雪崩的成員，這次會和尤菲搭檔行動。順帶一提，尤菲的莫古利兜帽代表她正在執行秘密任務，這個造型也有致敬《DC -FFVII-》的意味。

【6】請問尤菲和索儂的雙人戰鬥會是場什麼樣的戰鬥？

野村：這場戰鬥和本篇的戰鬥系統不同，不能操作索儂，必須操作尤菲來作戰。但可藉由戰術模式選擇索儂的指令。而新要素則是尤菲可以和索儂聯手戰鬥，應該能體驗和本篇不同的戰鬥風格。

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