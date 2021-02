撰文: 賴浩然 最後更新日期: 2021-02-26 12:04

【Final Fantasy VII Remake Intergrade】傳聞已久的PS5版FF7正式公布,除了畫面與流暢度的升級之外,竟然還追加了尤菲及全新角色索儂,遊玩新故事。更揭露了DC FF7的魏斯將會登場相當驚喜。此外SQEX還同步公布兩款FF7的手機遊戲《FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER》及《FINAL FANTASY VII EVER CRISIS》,再加上官方提供的Famitsu野村訪問,情報量認真多:

PS5 版 FF7RI 追加尤菲及索儂,玩兩個全新 Chapter(SQUARE EXIX)

在原版中尤菲是在主角離開米德加才遇到(而且還偷了魔晶石追到去五臺)。今次PS5 FF7RI則以尤菲做主角追加兩個章節,講她前來米德加尋找神羅開發的「究極魔晶石」(Ultima Materia),而且還有新角色索儂作為同伴。從影片可看到尤菲有著忍者般的動作,平時能走牆壁更可投擲手裡劍打爆遠距離的箱。

PS5 FF7RI公布 尤菲新章做主角 中文截圖

PS4 舊玩家可免費升級 PS5 版,只購入尤菲的 DLC

PS5 FF7RI及PS4版畫面、光影等對比

SQUARE ENIX 同時也公布了兩款FF7手機遊戲,分別是大逃殺動作遊戲的《FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER》、以及玩法與風格接近原版FF7、會以追章型式推出的《FINAL FANTASY VII EVER CRISIS》。前者預定2021年、後者預定2022年推出。

全新手遊 FF7 THE FIRST SOLDIER 、FF7 EVER CRISIS

最後 SQUARE ENIX 也提供了野村哲也與 Famitsu的訪問稿,透露了一些令人在意的情報。以下便節錄幾個重點:

【1】本作似乎有與魏斯戰鬥的新要素,請問選擇魏斯的理由為何?

野村:因為已經有最強的賽菲羅斯,所以從其他角色中選了魏斯這個具衝擊性的強敵擔任頭目。另外,因為這是克勞德 VS 魏斯的情境第一次登場,我個人也很期待會是一場什麼樣的戰鬥,從開發 PlayStation 4 版的時候開始,我就拜託開發團隊把魏斯加入遊戲當成隱藏頭目。

【2】魏斯原本的造型應該是野村先生設計的,記得在《DIRGE of CERBERUS FINAL FANTASYVII》(《DC -FFVII-》)他是裸著上半身。希望您能介紹這次魏斯上半身穿著衣服的設計背景。

野村:因為他是隱藏頭目,我希望他的造型能比之前更搶眼一點,所以讓他穿了上衣。

【3】與魏斯的戰鬥似乎是發生在戰鬥模擬器裡,請問也會新增和魏斯有關的事件嗎?另外,這場戰鬥會是場怎麼樣的戰鬥呢?

野村:關於魏斯的詳細資訊,敬請期待後續消息。

【4】消息提到會出現新頭目角色,請問這和魏斯是不同角色嗎?如果是另一位角色,請問是至今相關作品中曾登場的角色嗎?

野村:新篇章尤菲的故事會出現魏斯以外的頭目角色。至於會是誰,也一樣敬請期待後續消息。

【5】請就目前能透露的範圍,告訴我們新角色索儂是什麼樣的人,以及他和尤菲的關係等等。

野村:《FFVII REMAKE》本編多次提到除了巴雷特等人組成的雪崩,還有其他雪崩團隊在活動,這次尤菲是為了和魔晶石有關的目的潛入米德加,和其他的雪崩團隊合作執行任務。也就是描述在克勞德和巴雷特活動的同時,尤菲他們也在進行其他活動的故事。而索儂是雪崩的成員,這次會和尤菲搭檔行動。順帶一提,尤菲的莫古利兜帽代表她正在執行秘密任務,這個造型也有致敬《DC -FFVII-》的意味。

【6】請問尤菲和索儂的雙人戰鬥會是場什麼樣的戰鬥?

野村:這場戰鬥和本篇的戰鬥系統不同,不能操作索儂,必須操作尤菲來作戰。但可藉由戰術模式選擇索儂的指令。而新要素則是尤菲可以和索儂聯手戰鬥,應該能體驗和本篇不同的戰鬥風格。

