撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-11 19:25

3月9日原來是《機動戰士高達》自護軍量產機渣古的紀念日！（（因日文：三＝サン／九＝ク），跟渣古日文名ザク相近。）Gundam帶給動畫迷的最大震撼，就是敵人也並非「壞蛋」，一身軍綠、擁有邪氣獨眼的渣古是專業軍事兵器，駕駛量產型MS的軍人，比如黑色三連星、紅星閃電、白狼……個個都極度有型！

雖然高達是強到屈機，PG版模型再版又再版都被炒貴，但其實《高達》迷之中，不少都鍾情於設計更富軍事感，默默在背後撐起戰爭的量產型MS（機動戰士）。早排有日本網民發起「我最喜愛的高達量產型MS（U.C.系列）」投票，頭10名次共12部機體（3部同分同位），竟然有10部是「獨眼機」，自護萬歲！（今次投機只限U.C.宇宙世紀系列，不包括SEED/00/W獨立作品。）

👇👇即睇網民最愛十二部量產機動戰士TOP 10👇👇

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同場加映：連登仔超認真分析「渣古喉管有何用？」👇👇

Gundam科幻設定嚴謹，近日連登動漫台網民「青山走犯」提問「渣古 條"咀喉"有咩用」，網民留言有搞笑有認真，觸發巴絲講起高達科幻冷知識。

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原文連結：高達GUNDAM｜渣古喉管有何用？為何不用光束劍？連登仔超認真分析

同場加映：3月月高達模型圖鑑👇👇

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想睇埋4月5月有咩模型？👉3月至5月高達模型圖鑑 龍騎/EVA/死神高達/邪龍獸 40款新作檢閱

同場加映：冇喉既紅彗星！馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱👇👇

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更詳細試玩報告：高達馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱 可動性高4個理由必入手

同場加映：按圖放大看：日本網民票選最愛高達遊戲Top10👇👇

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原文連結：日本網民票選高達GUNDAM 最愛遊戲Top10 VS僅第8/紅白機經典奪冠

同場加映：日本網民票選高達GUNDAM最型敵機TOP15👇

高達系列歷史超過40年，登場機體多不勝數，最近有日本網上投票選出「最型敵方機體」。

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原文連結：日本網民票選高達GUNDAM最型敵機TOP15 天意排第4 冠軍當然是它