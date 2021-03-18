撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-03-18 16:41

20盒高達Gundam模型放垃圾房益同好｜早前有高達模型玩家在fb「盡在天盛苑 TIN SHING COURT」貼文，表示：「免費 留意 已砌！」圖中有20多盒高達模型，並貼有手寫字條，原來師兄即將結婚，為了家中小朋友，以及居所即將要裝修，決定將模型盡數放棄，並在社區Page上貼文，希望有同好收留，不要讓珍藏淪為垃圾。

寶少又要出動？

（貼文出自私人群組，戶口名稱遮蓋）

看圖發現當中有高級品RG Exia及OO，細心看20盒模型款式，已可估計出師兄開始玩高達的年份，更會發現他由某年開始停玩。由「單身狗」砌模型，到結婚為家庭放棄興趣，相信不止是樓主一人的經歷吧！

即Check 20盒「大愛」高達模型款式，能否喚起你當初砌模型的回憶？

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網民回應：樓主係咪畀老婆強迫？

網民多數都認為樓主應該保留珍藏，又表示只是20數合HG不會太佔地方，更有人「斷估」說是老婆扮樓主掉玩具，真相是否如此？

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SD高達模型將於3月22日起在MegaBox舉行「SD高達世界 群英集展覽」，發售11款Gunpla EXPO 高達模型限定版！

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