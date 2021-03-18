撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-18 12:01

限聚放寬，各式動漫玩具模型展覽又開始啦！九龍灣MegaBox就有個《SD高達》SD高達世界 群英集長覽，主題係《SD三國創傑傳》續集《SD高達世界 群英集》（SD GUNDAM WORLD HEROES），今輯除了劉關張三國高達，還新增了各國英雄，比如悟空、信長、西班牙海盜班傑明等等，場內可率先睇4月中才發售的新模型。 當然，還有Pop-Up Store發售11售去年日本Gunpla EXPO限定版高達模型！

場內主打裝飾是5位SD高達新世界成員及3位高達盟友，展品有全個SD創傑傳作品及其他珍貴產品，亦有好多大大隻3D公仔，可以帶小朋友影相合照。

展覽場裝飾品細節（點圖放大）👇👇

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5位SDW HEROES 新主角介紹，模型在場內只限展出，未正式發售。👇👇

入戲肉！就是Pop Up Store限定發售的11款高達模型特別版，當中有2020年日本Gunpla EXPO的限定款，在香港已炒到飛起。此外，亦有些日本Gundam Base 店特版模型，現時無法去日本玩，香港都正價買到實在好正。

日期：2021年3月19日至4月18日 地點：九龍灣 MEGA BOX L5 中庭 期間限定店 開放時間：19/3 (試營業): 17:00 - 21:00，20/3 - 18/4: 11:00 - 21:00 （留意限定版模型於3月20日起才會分3階段推出，請參考以下介紹）

即睇11款限定版模型（留意各款式推出日不同）👇👇

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詳細開箱請點擊：高達GUNDAM網民票選最愛量產機動戰士Top10

同場加映：高達之父富野嘲《馬沙之反擊》無聊👇👇

「高達之父」富野由悠季大談高達新作電影《高達 閃光之凱薩衛》及《馬沙之反擊》修復版，還放冷箭寸《One Piece》。

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同場加映：MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM模型開箱👇👇

【MG 聖約高達開箱】MG TESTAMENT GUNDAM 這部鮮紅色的高達甚麼來頭？模型又有何特色？即睇開箱完成品報告。

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Gundam科幻設定嚴謹，近日連登動漫台網民「青山走犯」提問「渣古 條"咀喉"有咩用」，網民留言有搞笑有認真，觸發巴絲講起高達科幻冷知識。

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