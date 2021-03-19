撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-03-19 17:17

高達終於拍真人版啦！真人阿寶跟馬沙由誰演？發完夢未？沒錯，BANDAI在3月18日公布由《今際之國》製作公司Robot拍攝真人版網劇，不過作品是《Gundam Build Real》（暫譯 高達創戰者）將「標輝」《高達創戰者》真人化。熱愛高達模型的年輕男女，齊齊砌模型參加Gundam Battle，以AR駕駛高達模型進行對戰！然而預告播出後，網民勁彈……

男主角手指不算醜，但留指甲不好看。（BUILDREAL預告截圖）

《高達創戰者》Gundam Build系列，由實驗未能成功的《Gunpla Builders》（2010年）起，至2020年完結的《Build Divers Re:RISE》為止，於YouTube引爆高達模型熱。玩了10年，BANDAI今年決定將「模型+打機」化為真人劇集，導演是《跳躍大搜查線》起家的Robot老闆本廣克行，亦即是Netflix《今際之國》的班底。

5部Gundam Build 系列作品回顧👇👇

真人劇《GUNDAM BUILD REAL》跟Build Fighters系列一樣，就是高達模型來玩電子競技，5位主角分別負責駕駛、機體製作、程式設計、指揮官、武器製作。劇集將於日本時間今年3月29日晚上8時起，在高達官方YouTube「GUNDAM CHANNEL」開播，未知是否開放全球同步收看：

《GUNDAM BUILDREAL》5大吐槽位 （點圖放大）👇👇

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同場加映：SD高達展掃11款Gunpla EXPO限定版👇👇

SD高達模型將於3月22日起在MegaBox舉行「SD高達世界 群英集展覽」，發售11款Gunpla EXPO 高達模型限定版！

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同場加映：20盒高達Gundam模型放垃圾房益同好

早前有高達模型玩家在fb「盡在天盛苑 TIN SHING COURT」貼文，表示：「免費 留意 已砌！」，送出20多盒高達模型任拎。

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同場加映：4月月高達模型圖鑑👇👇

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同場加映：冇喉既紅彗星！馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱👇👇

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