高達模型MGSD風靈高達／RG飛翼高達零式TV｜15款2025年第2季新作｜萬代突發公布多款2025年7月至9月新款高達模型，Q版系列MGSD新作是《水星的魔女》風靈高達（ガンダム・エアリアル／GUNDAM AERIAL）。此外，RG系列繼續集中出《W高達》，新款是跟艾比安成對的RG 飛翼高達零式TV版（Wing Gundam Zero TV ve.）。



MGSD 風靈高達

4290日圓／2025年8月發售

以最高技術開發的Q版高達MGSD系列，繼自由高達、巴巴托司、飛翼零式EW後，新成員竟不是大家期待的元祖RX-78、00，保持系列超精細的骨架、多層次構造大眼的優點，身上全部浮砲可拆開及合體成盾牌。即使《水星的魔女》fater勁多MGSD風靈高達相信一樣會「真香」秒殺。（留意圖中地台需另購）

MGSD 風靈高達｜4290日圓／2025年8月發售

+ 4

RG Wing Gundam Zero

4620日圓／2025年9月發售

RG Real Grade 新作是《新機動戰記W高達》內希羅後期主力機 Wing Gundam Zero 飛翼高達零式（TV版），忠實還原電視版大河原邦男設計的大肩甲、大背翼，個人感覺其實跟輕度魔改的RG高達艾比安不太匹配，比HGAE還要「肥壯」，但模型將有原創模式，背翼多了一種類似多魯基斯的Wing Binder變型玩法，相信依然會搶爆。

RG Wing Gundam Zero 4620日圓／2025年9月發售

HG 紅高達

2750日圓／2025年5月發售

庵野高達《GQuuuuuuX》中馬沙搶奪高達後改裝而成，配備浮游砲的紅色高達。不過有網民表示電影中紅高達應該有4支浮游砲，模型卻只包2支，那fans豈不是要買兩盒？

HG 紅高達｜2750日圓／2025年5月發售

HG 警察渣古｜2200日圓／2025年4月發售

不少原作fans認為庵野高達《GQuuuuuuX》是毀原作，又嫌改版高達樣衰，反而這款HG 警察渣古在預告片出場後，卻是人人畀like，相信模型是一定要買。

HG 輕裝雷射大砲

2200日圓／2025年7月發售

同樣來自庵野高達《GQuuuuuuX》電影前傳，故事中由於改寫歷史，聯邦的皇牌機高達被奪，所以只能主力量產次一級的GunCannon：輕裝雷射大砲，新版變得更流線型，還配備光束刀呢。

Figure-rise Standard 天手讓葉(瑪秋) ｜4180日圓／2025年6月發售

Figure-rise Standard 涅安｜4180日圓／2025年7月發售

+ 2

HGUC 卡爾斯J

2750日圓／2025年8月發售

來自《ZZ高達》，哈曼大人的玫瑰騎士馬士文其中一部機動戰士卡爾斯J，特色是近戰強化，不知模型的左手能否如劇中一樣可以無換件伸長呢？

非高達類模型

30MS 天海春香/如月千早/星井美希 (20th Anniv. YOU AND I！)

各5060日圓／2025年7/8/9月陸續發售

HG VF-31J 齊格菲(疾風機) 5500日圓／2025年7月發售

連芙蕾雅薇恩立牌／痛機水印貼DX套裝 8250日圓

+ 4

30MM 1/144 配件包套裝21（飛彈）

968日圓／2025年8月發售

30MM 1/144 配件包套裝21（飛彈） 968日圓／2025年8月發售

30MM 1/144 配件包套裝21（飛彈） 968日圓／2025年8月發售

1/1000 ヒュウガ級 戦闘航宙母艦

6050日圓／2025年9月發售

1/1000 ヒュウガ級 戦闘航宙母艦 6050日圓／2025年9月發售

Figure-rise Standard Amplified 凱撒暴龍獸

6050日圓／2025年9月發售