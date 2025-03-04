魔物獵人荒野 攻略｜天塹沙原13個簡易營地位置　4個最佳位置推薦

魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds 攻略｜今代主線一直穿插在地圖不同地區上，不再是以村為中心，獵人經常要在各個地區移動，因此簡易營地變得比以往重要，大大節省跑圖﹑搜集素材的時間。以下分享「天塹沙原」13個簡易營地位置，以及推薦 4 個建設設置的營地。



Monster Hunter Wilds 加入的簡易營地，方便獵人快速移動，以及整備裝備和道具。簡易營地的設置數量由主線進度而定，主線爆機後每張地圖最多可設置 5 個營地（龍都遺跡 4個）。

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同時，Monster Hunter Wilds 只要路過一次簡易營地的位置，就可以隨時在大本營的簡易營地工頭設置，所以建議獵人抽時間先把營地位置都行一次，等之後探索更方面。

天塹沙原推薦營地：第4區礦石洞窟﹑第10區東南部﹑第13區綠洲﹑第16區骨沙漠



很多獵人擔心營地設置在危險區域，會容易被魔物破壞，但其實就算營地被破壞，也只是10分鐘內不能即時使用，限時倒數結束後也能重新使用，如真的要在被破壞時使用營地，也能透過工頭NPC修復，支付設置營地所需的pts即可。