MOSHOW 模壽卓越級·暴君套裝開箱｜中國玩具品牌MOSHOW自家原創系列《先祖效應》新推出超大型「卓越級·暴君 (套裝)」boxset，$960蚊就有3隻Metal Build級數的合金完成品機械人figure，馬上睇睇開箱報告，看中國原創合金完成品玩具究竟去到那個level。



甚麼是《先祖效應》

MOSHOW有買日本版權出《機甲創世紀》電單車裝甲兵《三一萬能俠》、《戰國魔神》，賣點是重手大隻上色靚定價平，它們更落力架構原創IP《先祖效應》，在這未來科幻故事中，地球出現外來高智能智慧生命體，人類靠一些承繼了歷史名將精神能量的超級機甲去拯救地球，比如「梵天丸」、「甲斐之虎」就是劇中的日系武將風格機體。

甚麼是《先祖效應》

重量級Boxset 大箱包小箱

不過比起武器刀，記者更喜歡玩槍玩砲的現代軍事機體，所以預訂了「卓越級·暴君 (套裝)」3機boxset，收貨時發現它是一個有手挽的大型硬紙盒，拎上手覺得最少2kg重，打開原來有3盒獨立包裝、封面款款不同的「屠夫II型」主體。（事實上3款機另外亦可獨立單隻買，但套裝買便宜一點，而且一般版的印花圖案跟「獵狐犬第二小隊」套裝不一樣）

1個有手挽的大型硬紙盒，裝起3部獨立包裝的「屠夫II型」主體。（鍾世傑攝）

排全部組件擺在地上拍照已經夠震撼。（鍾世傑攝）

說明書內有故事、機體、駕駛員的介紹，睇完會增加玩figure時的投入設。

說明書內有故事、機體、駕駛員的介紹，睇完會增加玩figure時的投入設。（鍾世傑攝）

1千有找買3隻MB尺寸合金figure｜500g重夠墜手

這套套裝包括了「北美軍事聯盟」所屬3人小隊「獵狐犬小隊」（有點像《高達》黑色三連星）的特裝型「屠夫II型」合金骨架figure，記者覺得它們的外甲上色水準比很多日本廠還要精準，沒有飛油出界、用色又靚。每隻都有高達Metal Build figure 般大（18cm），未上武裝單計素體淨重已達500g，連裝備甚示達582g，夠晒嚇鬼！

未上武裝單計素體淨重已達500g！（鍾世傑攝）

未上武裝單計素體淨重已達500g，上好武器更重達582g。（鍾世傑攝）

3機細節各有特色｜附專屬武器

3款figure基本素體是一樣的，各有專屬設計的膊甲／裙甲／膝蓋，它的分別負責：衝鋒開路、埋身肉搏、射擊支援，各有不同的專用兵器／防具，每件都有細心分色及印字；它們都附有接駁插安裝於機身，3機武器可混合使用。（由於細節及可動部份3機相同，本文只示範1號機，拉到版底就會見到）

3機細節各有特色｜附專屬武器（鍾世傑攝）

屠夫II型01號機「標準型」

算是隊中的後援和指揮，它擁有突擊步槍、一支短槍、一支肩射式火箭發射器，另外還有個像GP02的巨型「塔盾」，必要時可以上前做「坦」。

屠夫II型01號機「標准型」（鍾世傑攝）

屠夫II型01號機「標准型」（鍾世傑攝）

+ 1

屠夫II型01號機「標準型」（鍾世傑攝）

屠夫II型01號機「標準型」（鍾世傑攝）

屠夫II型01號機「標準型」（鍾世傑攝）

屠夫II型01號機「標準型」（鍾世傑攝）

屠夫II型01號機「標準型」（鍾世傑攝）

屠夫II型01號機「標準型」（鍾世傑攝）

屠夫II型02號機「近戰型」

擁有一對可拆走的格鬥用手爪，以及一對「熱能短刀」，背部裙甲上有2粒「進攻型延時手雷」，第一時間想到是「狼人＋死侍」，是3部機體中擺「超級系」戰鬥動作最型的款式。

屠夫II型02號機「近戰型」（鍾世傑攝）

屠夫II型02號機「近戰型」（鍾世傑攝）

屠夫II型02號機「近戰型」（鍾世傑攝）

屠夫II型02號機「近戰型」（鍾世傑攝）

屠夫II型02號機「近戰型」（鍾世傑攝）

屠夫II型02號機「近戰型」（鍾世傑攝）

屠夫II型02號機「近戰型」（鍾世傑攝）

屠夫II型02號機「近戰型」（鍾世傑攝）

屠夫II型02號機「近戰型」（鍾世傑攝）

屠夫II型02號機「近戰型」（鍾世傑攝）

屠夫II型03號機「破陣型」

是我最喜歡的款式，它專責打頭陣開路，武器有重型震擊棍，棍頭有「啤令」珠，輕輕一撥就會狂轉）；熱能戰斧螢光橙上色勁sharp。前臂更可以加裝一對有刺頭的突擊盾，可以擺很多力量感十足的pose。

屠夫II型03號機「破陣型」（鍾世傑攝）

屠夫II型03號機「破陣型」（鍾世傑攝）

屠夫II型03號機「破陣型」（鍾世傑攝）

屠夫II型03號機「破陣型」（鍾世傑攝）

屠夫II型03號機「破陣型」（鍾世傑攝）

屠夫II型03號機「破陣型」（鍾世傑攝）

睇落超厚肉｜其實幾好扭

睇完3機的基本武器，再細心玩一玩本體。「屠夫II型」看來裝甲重厚，想不到可動性其實幾好，拉出式3重膊頭關節令「屠夫II型」垂直舉高手的動作如真人自然，又可胸前交叉重疊，做出各種射擊、斬擊動作。身體可大角度向前彎曲，亦能左右傾側；雙腳可八字型張開，腳板點地性強，左右前側後共6條裙甲全部可動，髖關節亦為雙重架構，能半跪、可踢前超過100度；它合金重量分佈平均，加上腳板下有4粒磁石，擺上金屬板地台可輕鬆做到單腳企、甚至起腳踢的型仔動作。

拉出式3重膊頭關節非常出色，令「屠夫II型」垂直舉高手的動作如真人自然

拉出式3重膊頭關節非常出色，令「屠夫II型」垂直舉高手的動作如真人自然

身體可向前彎近80幾度，亦能左右傾斜

身體可向前彎近80幾度，亦能左右傾斜

髖關節亦為雙重架構，能半跪、可踢前超過100度、左右180度張開做一字馬。

擺上金屬板地台可輕鬆做到單腳企、甚至起腳踢的型仔動作。

磁吸開關LED發光紅眼

3機的頭部是統一設計，抬頭、左右扭都冇問題，頭頂蓋打開可入電（需自行另購電池），之後利用地台上的「暴君」字樣銘牌，以當中的磁石去點燈。（3階段：最亮／較暗／熄滅）背部3支噴射口雖然沒有LED燈，但特效件加了螢光油，只要打光後看來就像一團火。

頭頂蓋打開可入電，之後利用地台上的「暴君」字樣銘牌中的磁石去點燈。

背部3支噴射口雖然沒有LED燈，但特效件加了螢光油，只要打光後看來就像一團火。

手腳有連動細節｜關節夠實可單腳企

小腿前後方的油壓管都可連動裝置，扭動作時會跟住郁動，而膝蓋部份亦有雙重關節，看來有點厚的雙腳，竟然可以完全摺合，設計的確出色。留意，新買回來時髖關節有點緊，應該按實合金球型關節，一點一點的去扭，等到玩多3、4次鬆緊度就剛好。

膝蓋部份亦有雙重關節，看來有點厚的雙腳，竟然可以完全摺合

手踭、小腿前後方的油壓管都可連動裝置，扭動作時會跟住郁動。

手踭、小腿前後方的油壓管都可連動裝置，扭動作時會跟住郁動。

總評：三為一體CP值高

記者自己砌模型都是喜歡儲量產機吉姆多過高達，覺得更有男人味（笑），「屠夫II型」一樣有這優點，而且沒有一般二線原創國模那種無美感、細節過多的問題，無論線條、配色、細節量都做得怡到好處。 而模壽亦深明「量產機」的魅力就是數量！想到1盒3機boxset，除開每隻只係$320，性價比真是無話可說。更重要是開箱後3隻擺在一起真是非常熱血，如硬要講少少希望模壽進步之處，就是建議加多一點點能夠打開、扭動的小細節，更豐富更耐玩。

Moshow Toy模壽卓越級·暴君(套裝)

（屠夫標準型/屠夫·近戰型/屠夫·破陣型）

$960／1套3隻

查詢：精品玩具／animes-pro.com

