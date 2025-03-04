高達模型迷係咪已經厭咗上fb就盒po、報價po，行場都係睇價錢，來來去去都係HG MG，根本冇變化？機會來了！3月8日至9日尖沙咀文化中心有個「M3模型玩具祭」，請到近年高達界人氣模型師NAOKI來港開talk同搞見面簽名會！佢仲會空運幾款最新模型作品畀大家親眼欣賞！



今次活動係由香港連鎖店「玩具模型倉」、模型先生、Hobby Square H ² 三個單位合辦。玩具模型倉同模型先生，舊年已經同NAOKI夾過一次見面會，反應爆到極，今次再加埋Hobby Square H ²，發大到去尖沙咀文化中心開。

4大必去原因01：NAOKI與多位香港模型高手開talk

NAOKI 是近年喜歡Gunpla高達模型的人必識的巨巨，他本身是一位模型家，風格簡潔帥氣王道，作品用色鮮明、技巧純熟，多年前已得BANDAI睇中，開始合作搞特別原創模型，比如AMX-107L-2 林德虫高達（Gundam Lindwurm）、百式壞就係NAOKI設計。今次佢會來見fans，並傳授模型刻線技巧，又會為佢監修模型系列的比賽做評判。仲由日本帶同 多款最新製作的模型完成品來港展出，比如下圖中得《閃光之凱薩衛》Ξガンダム！

NAOKI與多位香港模型高手開talk

另外仲有多位得獎香港模型家：Manson Ng、Ken Lui、N Maker Adam 舉行分享會，除了模型製作技術，更會講參加BANDAI高達模型王大賽、取得獎項的寶貴經驗。

必去原因02：睇模型比賽得獎作品

M3模型玩具祭本身設有模型比賽，分為科幻組，機娘組，Titanomachia組，所以內容比平時只得高達的比賽更危元化。而當中Titanomachia原來係由NAOKI監修的一套科幻模型，呢個組別將由他親自評分同頒獎。

必去原因02：睇模型比賽得獎作品

必去原因03：VIP飛有獎抽有GAIA油送

買VIP飛（票價已包2日入場費），就送一支GIGA的「Stein Grey Pearl」會場限量顏料，勁大支最起碼值百三四蚊，而且係活動限定色，收藏價值更高！VIP仲可以參加抽獎，獎品由Gaianotes、Godhand 神之手、Sujiborido、GoodSmile、壽屋、Alphamax、TOYC (即BANDAI代理）、 Plamo向上委員會、核能巨陣、台灣Madworks、PM Store贊助，雖然未有獎品list，但應該會相當豐富。

必去原因03：VIP飛有獎抽有GAIA油送

必去原因04：掃場尋寶

第4個吸引處係場內有多個品牌擺攤，另外又有檯仔租給散戶，將自己收藏的模型玩具擺出來二手放售，尋寶點都好玩過例行工事咁SSP、MK掃場行模型鋪吧？

場內有好多模型玩具同二手市集，尋寶買玩具。

M3模型玩具祭

日期：2025年3月8日至9日

地點：尖沙咀文化中心

入場門票1張包兩日入身，分別有：普通飛$150、VIP飛$380，VIP包入場禮物及抽獎機會。

售價查詢：WhatsApp 6977 7450

