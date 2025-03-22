CCS光軌跡超人力霸王歐布原始形態開箱｜磁控燈金屬骨武器超好玩
CCS 超人歐布 Ultraman Orb 開箱｜中國玩具名牌CCS TOYS的「光軌跡」Ultraman(超人力霸王／奧特曼)可動figure系列推出第3彈《超人歐布》Ultraman Orb原始形態，3百幾港紙玩到金屬骨架、磁控LED燈機關，性價比極高，即睇試玩report。
鹹蛋超人（奧特曼）喺大陸人氣非常高，有好多廠商做佢嘅玩具，再加埋日本萬代同埋香港品牌， 競爭其實幾激烈。 做開合金機械人嘅CCS TOYS 其實都有一個叫「光軌跡」嘅系列，先後出過傑羅（Ultraman Zero）及捷德（Ultraman Geed），3月終於出第3彈Ultraman ORB 「超人力霸王歐布 原始形態」。
合金骨架、金屬銀上色勁搶眼
首先想讚一下發光眼跟心口能量計兩組LED燈有大改良，首先改用了磁石觸發開關，第2是眼+額頭、胸口為獨立電源，中間沒有電線拖著阻礙頭部扭動。最好玩就係有五色LED閃燈嘅奧布聖劍，真係玩燈玩武器都夠你玩成晚。
光軌跡系列鹹蛋超人身形比較粗獷， 線條好硬朗，所以比起單純仁立（俗稱：屍站），用盡佢可動性高又實淨的金屬骨架，擺一啲大動作戰鬥甫士會型多幾倍。而且Figure都只係20cm高， 大概係1：9左右， 非常適合自行加背景紙，用手機就可以影到好靚嘅玩具相。
可動方面先前已提過是不錯的，身軀分成3節幾好扭， 頸嘅向上幅度算可以；雙膊有拉出式關節， 做各種十字死光雙手重疊的動作都係冇問題。 腳板嘅貼地出色， 唯一美中不足可能係髑關節拉出的幅度不大，向上提腿最多只去到90度左右。
再講返「光軌跡 超人力霸王歐布 原始形態」 的獨有優點， 歐布聖劍竟然同萬代嗰啲比細路仔玩嗰啲DX變身玩具一樣， 撳掣識得着燈都只係小兒科，最正係五色LED燈係真係會好似走馬燈咁逐粒點着，最後五星連珠大爆發， 而家着燈嘅次序都有幾個版本。
聖劍中間仲內藏磁石，用劍身接觸額頭同埋心口，就可以點着相關嘅LED燈， 尤其心口能量計， 仲有藍燈同埋危險倒數嘅紅色閃燈添。 不過記者發現當眼同心口燈夠時間自動熄滅後，又要拆劍出來再點燈有點煩，所以建議玩家另外準備一粒小磁石，小瑕疵不足以當缺點。
之後再講講配件啦， 先有5對替換手型，一般鹹蛋超人係用雙手發射死光，歐布就係喺把聖劍嘅尖端射出光線， 所以玩具都附送一件20 cm長嘅特效， 佢本身嘅用料非常通透，而且仲做咗一啲閃令令嘅偏光油上色， 喺唔同燈光下都有微妙嘅變化。 套件中仲有為特效而設嘅display架，可以hold實個特效。
Figure本身個黑色 燙金飼字樣台座都好靚， 而且底部仲有兩支支撐架，避免水平陳列超人做飛行動作時會傾倒，真的非常細心！
整體而言呢隻只售三百幾蚊嘅「光軌跡 超人力霸王歐布 原始形態」， 設計成熟程度比起上兩隻一款俾一款高， 而且有唔少實實在在可以把玩的玩意， 你先係玩具呀嘛。
CCSTOYS 光軌跡超人力霸王歐布 原始形態 $399.00
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