CCSToys GUNBUSTER 鐵魄 鋼巴斯達合金開箱｜原創LED燈效致敬機戰．大隻配件多｜CCSToys鐵魄系列大型合金機械人figure系列絕對是《超級機械人大戰》迷福音，繼多款鐵甲萬能俠及三一萬能俠、天元突破及魔裝機神 Cybaster 後，今次推出另一機戰人氣機體《飛越巔峰》（勇往直前／トップをねらえ!）主角機GUNBUSTER（鋼巴斯達）！成品超大隻，有大量武器、配件、發光gimmick玩，hk01率先取得實物開箱。



重1.44kg ｜別以為合體的Cybaster只是普通機械人！

《飛越巔峰》（1988年作品）由「福音戰士之父」庵野秀明執導，長年深具人氣。GUNBUSTER由2部Buster Machine戰機合體而成，身高220米，能以光速999.9%飛行，由兩位女駕駛員高屋法子和天野和美的「教練」太田浩一郎開發，是人類擊敗宇宙怪獸的最後希望。

《飛越巔峰》（1988年作品）由「福音戰士之父」庵野秀明執導，長年深具人氣。

萬代在2006年推出的超合金魂GX-34已經能完全合體，相信會有人介紹CCSTOYS鐵魄版沒有分體玩法，不過它強化了可動關節、內藏發光、爆甲gimmick等玩法，機身線條亦做了一定幅度的美化、增加細節。而且它相當大隻，頭頂約有32cm高、重量高達1.44kg（重過一部MacBook Air M2），符合《機戰》中重量級強機形象。(它的包裝也很巨型，足足26x36x56cm，連盒總重5.55kg！取貨回家時有點手痹，最終要call GoGoVan。)

CCSToys GUNBUSTER鐵魄合金開箱（鍾世傑 攝）

根性、努力！原創LED燈極具心思

鐵魄GUNBUSTER上半身有5處LED發光位，最注目是設計師在雙巨型膊甲注入的原創玩法：拉開裝甲內會顥示出右紅「根性」／左藍「努力」兩組字體LED燈，雖然看來像《機戰》中的精神指令，其實來源仍是《飛越巔峰》本身（作品比首款機戰早3年誕生），GUNBUSTER 可藉著出駕駛員的「努力」和「根性」（即中文的：毅力）展現無敵實力，紅藍兩色燈也代表兩位主角，兩把「火」加起來等如「炎」！構想好有心思！

拉開裝甲內會顥示出一紅／一藍兩組LED燈，寫著「根性」、「努力」字樣。（鍾世傑 攝）

頭部跟原設僅得一粒豆豉眼，加上額頭一點光，發光效果都不明顯。（鍾世傑 攝）

比較可惜是要顧及兩個大膊頭，整個頭部比例很小，豆豉咁細粒獨眼、額頭上的天線都有LED燈，但發光效果不明顯。而且頭盔的突起尖角仍然有點被雙膊頂著，左右轉幅度整體不足30 °，玩時還要小心頭部會掉下來，折斷天線及尖角位就大件事。

頭盔的突起尖角仍然有點被雙膊頂著，左右轉不足30度。（鍾世傑 攝）

巨型膊甲獨立關節、雙臂扭動靈活

鐵魄 GUNBUSTER 外觀最大特徵自然是超巨型的雙膊，膊甲跟雙手有獨立金屬關節不會互相阻礙扭動：膊甲可垂直後水平轉動、小片的定風翼都擺動；前臂可接近180度摺合，膊位有拉出式設計，勉強做到雙手交疊於胸前的招牌動作。

膊位有拉出式設計，做到雙手交疊於胸前的招牌動作。（鍾世傑 攝）

縮退爐發光．最終回名場面再現！

鐵魄GUNBUSTER胸部有胸甲及「胸骨」兩重外甲，拆走後會見到一粒「縮退爐」動力核心，CCSTOYS細心的加了紅+藍雙色LED發光，還可更換parts重視最終回高屋法子抽出「縮退爐」引爆的熱血一幕。（雖然N年前超合金魂版都有，但「流」好多）。

胸部的可拆除胸甲及「胸骨」，內面有一粒動力核心「縮退爐」。（鍾世傑 攝）

姐姐、用那招吧：超級閃電飛踢！

GUNBUSTER最有型的絕招「超級閃電飛踢」（スーパーイナズマキック），一腳可掃走整支宇宙怪獸軍隊，使出前高屋法子會講一句：「姐姐、用那招吧」之後兩個女人就會叫到殺雞一樣吵，再逐隻字呼喊出招名：「超級……閃電……飛踢！」玩具附送可磁吸在腳板底的半透明效果件及尖刺履帶組件，地台亦附送了一個角度微微向後傾的駁件，令GUNBUSTER帥氣地使出絕招、再現度有80％。

GUNBUSTER最有型的絕招就是「超級閃電飛踢」（鍾世傑 攝）

Buster Home Run 棒球棍超正

武器除了兩把斧頭（有接駁件可二合一），可以更換紅色手指頭光子魚雷的雙掌，還有一把叫Buster Home Run的棒球棍，有內置電池，將「擊球」effect parts以磁石吸上棒身時，就會自動發光，好細心的設計。另外還有一組4件軟膠披風，有三件是裝在背部，一件要拆除右拳安裝在右手上，重現劇中出Buster Shield擋死光的名場面。

武器1｜Buster Home Run棒球棍內置電池，將effect parts磁吸上棒身時就會自動發光（鍾世傑 攝）

武器2｜Buster Missile指頭光子魚雷（鍾世傑 攝）

武器3｜Buster Tomahawk雙斧，有接駁件可二合一。（鍾世傑 攝）

武器4｜Buster Shield 四件頭防禦披風，以軟膠製造。（鍾世傑 攝）

膊甲上還有可收納的雷射光束發射口。（鍾世傑 攝）

大絕バスターコレダー

最後就是非常壯觀的大招バスターコレダー（コレダー是原創字、無法翻譯成英文字），劇中一幕宇宙怪獸由中間一分為二，想上下包夾 GUNBUSTER，此時機械人前臂及小腿外甲打開，伸出大量放電棒，以超強的能量將怪獸活生生燒死。Figure的手腳甲都可打開且有內藏gimmick，還可再更換附送的長型放電棒及半透明電光effect parts，更接近劇中造型。這些小parts有磁吸設計不會邊玩邊甩，但數量實在太多，偶然變一次已經耗盡玩家EN能量，超必殺技果然不能常用（笑）

非常壯觀的大招バスターコレダー，雙手雙腳換裝長型放電棒，以及半透明電光effect parts。（鍾世傑 攝）

半透明電光effect parts，有磁吸設計不會邊玩邊甩，但數量實在太多，玩一次應該不會再試。（鍾世傑 攝）

小腿外甲打開之後（圖左）就會見到比較短的放電棒（圖中），亦可用磁吸安裝加長版放電棒（圖右）

GUNBUSTER髖關節一如CCSTOYS做法沒有C型槽，好在裙甲短且能拆開4片扭動，雙腳可90度向前提至水平，而小腿內因為要收藏絕招バスターコレダー的放電棒𢦓零件，膝關節只能曲95度左右，而腳板亦沒有可拉出一格的設計，貼地性比較弱。

膝關節只能曲95度左右，而腳板亦沒有可拉出一格的設計，貼地性比較弱。

將膝關節左右兩邊的圓型裝甲拆出，二合一成為美式足球形武器 BUSTER STRIKE 。（鍾世傑 攝）

超熱血的水準之作｜評分：90pts

雖然沒有合體玩法少少可惜，但試玩後感受到設計師對原作和《機戰》滿滿的愛，尤其是雙膊原創的根性、努力LED燈真是神來之筆，也令我對中國廠對日本原作的熟戲、投入、熱血度改觀，一邊玩一邊腦內浮玩《SRW》出招畫面，這是網上睇官圖、在店內看sample都體會不到的喜悅。不過想講，鐵魄 GUNBUSTER 包裝盒也是恐龍般巨型、約1.5盒CCS 黑真三一般巨型，拿回家時手有痺到，玩家真的要好好考慮是否掉盒。（笑死）

CCSToys 鐵魄GUNBUSTER（HK$1,750）

說明書設計好有Heart，封底那句「オカエリナサイ」來自劇終感動位，好有feel。

CCSToys 鐵魄GUNBUSTER（HK$1,750 ／精品玩具代理）

同場睇：CCSToys 鐵魄Cybuster開箱報告

中國大廠CCSToys鐵魄系列經過天元突破、多款鐵甲萬能俠及三一萬能俠後，新嘗試推出《超級機械人大戰OG》機體《魔裝機神》Cybaster！即睇究竟好唔好玩。

