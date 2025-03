萬代食玩潮玩展覽.旺角TOP開Pop Up Store|「食玩」顧名思意就是附送小玩具「有得食有得玩」的零食,由 3 月 14 日至 31 日,日本玩具界龍頭萬代食玩(BANDAI CANDY TOY) 跟自家萬代潮玩(BANDAI ART TOY)於旺角T.O.P商場合辦「萬代食玩 x 潮玩探索之旅」Bandai Candy Toy x Art Toy Adventure,開售大量食玩盲盒抽選小玩具,又率先賣「高達08小隊模型」食玩模型set。



由地庫到3樓層層有料到

展期間商場從 MTR/F 至 3/F,各層還以「冒險之旅」為主題擺設大量打卡位,包括1.8m 劇場版《機動戰士高達 SEED FREEDOM》主角機的SD版 FW GUNDAM CONVERGE「突擊自由高達極」立像,以及全新背景設定的《我的英雄學院》 COO’NUTS 吹氣不倒翁展區,有得玩有得影。

1/F 有1.8米 SD版 FW GUNDAM CONVERGE「突擊自由高達極」立像

1F 有1.8米 SD版 FW GUNDAM CONVERGE「突擊自由高達極」立像

2/F 未公開新作率先睇

行上多一層到2/F,有場內有不少未發售新食玩模型展出,包括SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] SUPER ROBOT WARS OG,FW GUNDAM CONVERGE 海外限定版魔霸、最後一槍高達、彩色透明版SMP《百獸戰隊》牙吠王等等……

行上多一層到2/F,有場內有不少未發售新食玩模型展出

+ 23

3樓《我的英雄學院》 COO’NUTS 吹氣不倒翁展區

3樓《我的英雄學院》 COO’NUTS 吹氣不倒翁展區

地庫MTR連接層|Pop Up Store竟有極罕魂限貨賣

展覽最重點當然是MTR地庫層的Pop Up Store,除了各款市面少見的萬代食玩如Gundam、幪面超人、超級戰隊、小新、Sanrio等等。仲竟然有不少本來只限P BANDAI網店發售的SMP模型賣,比如成2千幾蚊的巨型《超機戰OG》SMP模型!

+ 56

3月21日率先開售

機動戰士高達 G FRAME FA 第 08MS 小隊 SPECIAL SELECTION

率先發售新品:以一盒外甲、一盒骨架/武器組合成不同《機動戰士高達》系列機體的食玩「G FRAME FA」系列,場內將率先開售《08小隊》 「陸戰型高達EZ-8」、「陸戰型高達」、 「陸戰型吉姆」、「老虎B3」等新款式, 現場購買更可獲贈限量版貼紙(非賣品、送完 即止)。

機動戰士高達 G FRAME FA 第 08MS 小隊 SPECIAL SELECTION

+ 9

3月14日率先開售

TE-NORI BABY FRIENDS

活動首日會快過日本發售食玩「TE-NORI FRIENDS」系列,有不同種類的毛茸茸可愛動物迷你figure。

TE-NORI BABY FRIENDS

除了豐富的會場限定展品與人氣商品外,這次活動更準備了大量現場贈品及獨家優惠,數量有限,送完即止。

除了豐富的會場限定展品與人氣商品外,這次活動更準備了大量現場贈品及獨家優惠,數量有限,送完即止。

除了豐富的會場限定展品與人氣商品外,這次活動更準備了大量現場贈品及獨家優惠,數量有限,送完即止。

+ 3

「萬代食玩 x 潮玩探索之旅」開放詳情

日期: 2025 年 3 月 14 日(星期五) 至 3 月 31 日(星期一)

時間:3 月 14 日:下午 4 時– 晚上 9 時

3 月 15 日 – 3 月 30 日:正午 12 時–晚上 9 時

3 月 31 日:正午 12 時–晚上 8 時

地點: T.O.P This is Our Place (港鐵旺角站 B4 出口可直達期間限定店位置)