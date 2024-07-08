CCSToys 鐵魄 EVA最終號機 合金figure開箱｜豪華武裝包連光之翼．秒殺Metal Build｜來自中國的合金機械人figure系列CCSToys 鐵魄，今次唔玩永井豪系列的超級機械人，改出更受年輕人喜愛的《新世紀福音戰士》！其名為「EVA最終號機」，不單只配有4隻「光之翼」特效透明配件，更有大大把的日本刀武器，即睇開箱報告。



不是魔改初號機

留意返，這款EVA並不是CCSToys自己「魔改」的異形初號機，而是來自官方小說《新世紀福音戰士 ANIMA》中的新機體「Evangelion 最終號機」，由EVA系列設計師山下育人 (山下いくと)親自design！小說為TV版24話最終回後的what if 平行世界續集，碇真嗣的新座駕「EVA最終號機」代表了美里祈求人類和平，不必再製造下一部EVA的心願。

CCSToys EVA最終號機開箱（鍾世傑 攝）

山下育人設計新武裝．體型強壯

EVA的設計師山下育人有為MB系列新設計的外裝甲及新武器，但記者自己就覺得新裝甲不單不夠美觀，而且常會一邊玩一邊甩，相比之下同樣是他設計的EVA最終號機就比較簡潔只是在原版初號機上追加細節，體型比較強壯，並換上新設計的背包及大腿裝甲。

山下育人設計新武裝．體型強壯（鍾世傑 攝）

頭雕粗獷看不慣、但有磁吸開動LED燈眼

EVA最終號機頭盔「向橫發展」的新設計有點太粗獷，要一點時間才能看慣，好在頭兩邊的細節可以扭動，只要微微向內縮後觀感就好很多，加上有方便的磁吸開關紅眼LED燈（幾夠光、室內不用關燈都很閃），心足了。

有磁吸開動LED燈眼（鍾世傑 攝）

雖然有點離題，但記者認為以合金玩具來計，THREEZERO Robo道的暴走初號機頭最有動畫感覺。CCSTOYS最終號機則最霸氣，而MB版的側面很帥且忠於原作（限側面）。

（鍾世傑 攝）

飛行背包．大腿裝甲細節多

設定上最終號機改用了NERV JAPAN神秘的新技術，特徵是背部能展開兩雙「光之翼」在空中高速飛行。兩個飛行背包細節很多，可以自由扭角度，不會阻礙打開機倉改換電池／加裝「光之翼」，是整合CCSToys EVA最終號機開箱最多細節位的部份。至於光之翼的立體感很好，上色有立體感且很閃很透，不過略嫌可以動的角度太少，能拍得帥氣有型的影相角度頗有限制。

最終號機背部能展開兩雙「光之翼」在空中高速飛行。（鍾世傑 攝）

之翼的立體感很好，上色有立體感且很閃很透。（鍾世傑 攝）

兩個飛行背包細節很多，可以自由扭角度，不會阻礙打開機倉改換電池／加裝「光之翼」。（鍾世傑 攝）

背部的電池箱一樣可以用磁吸手柄取出。（鍾世傑 攝）

而一雙大腿上的外裝甲也做得非常紮實、附有兩組外骨骼式的武器支架，可安裝任何一款刀／槍武器上去，全武裝展示相當威武。

大腿外裝甲也做得非常紮實、附有兩組外骨骼式的武器支架。（鍾世傑 攝）

大腿外裝甲下有個打開散熱板的細節。（鍾世傑 攝）

武器方面，高震動小刀（連刀套）、日本刀（連刀鞘）做得幾精美，新款「盧克萊修之槍」（ルクレティウスの槍）不夠原作那把朗基奴斯槍經典；新設計的紫色步槍很軟膠，比Metal Build那把樣衰很多，是一大敗筆。

「盧克萊修之槍」（ルクレティウスの槍）不夠原作的朗基奴斯槍經典（鍾世傑 攝）

最終號機主打武器是刀身長度比機械人更高的雙手大太刀「備前長船」！這是一把需要雙手握持的巨劍，可以做大張一刀流甫士，又或是連同光之翼做一止舉劍過頭，高空劈向地面的動作，都相當有型。

全武裝重量大增｜輕度腳軟小心斷角

CCSToys EVA最終號機的主體關節相當實，腰左右轉、前曲都很自然，雙臂能向上提起沒有阻礙，雙腳提腿度高，腳板貼地性強，但加了全裝備及光之翼後後就開始有少少腳軟，玩時建議加地台，否則向前倒的話，頭頂的天線有機會斷（我的就斷了）。

玩時建議加地台，否則向前倒的話，頭頂的天線有機會斷（我的就斷了）。

包裝大細適中．配件份量豐富

今次CCSToys EVA最終號機記者喜歡它兩個優點，一是機身線條比較流線順滑，二是全套set大小適中，不像gunbuster、黑Getter那麼大盒難儲，而且千幾蚊定價更包括了「光之翼」特效件（MB的高達光之翼配件單價都要900幾），又是一款晒出性價比已經令人無話可說，乖乖俾錢的玩具，記者評分給：88分

（$1,680／精品玩具及各大玩具店7月中開始陸續有售）