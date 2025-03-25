魔物獵人荒野 第一次免費大型更新！4.4玩得｜泡狐龍外仲有兩條

魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds 大更新｜剛剛（3月25日）Capcom 在 YouTube 官方頻道上公布，第一彈大型更新將4月4日推出，除了早就知道的泡狐龍外，上位白熾龍﹑歷戰王煌雷龍亦將會登場！



3隻「新」魔物

4月4日的第一次免費大型更新Ver1.01，將會有泡狐龍登場，同時本來只能打一次的白熾龍也會進入環境，需要達到HR 50後完成特定任務才開放，白熾龍只會在龍都遺跡處於「龍之覺醒」期間以低機率出現。另外，4月30日～5月21日將推出歷戰王煌雷龍活動任務，HR50以上即可接任，素材可以製作煌雷龍γ裝。

+ 9

新據點—大集會所

獵人心心念念的集會所回歸，而且可以容納更多獵人同時在大集會所內交流。獵人可以在大集會所玩不同的小遊戲互動，包括全新的「滾滾木桶挑戰」，挑戰得到的分數可以獲得道具和飾品。獵人需要達到HR 16後，到交匯之峰蘇加和鐵山交談，才能開放大集會所。

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鬥技大會任務

MH系列的鬥技大會任務也會在 4月4日的更新中開放，不過不只是能獲得鬥技大會幣，更可以與全世界不同的獵人鬥技術，挑戰「0分針」最快時間完成狩獵完成挑戰任務可以獲得飾品，排名越高可以得到的飾物就越豪華。

+ 3

其他更新內容

新增可以變更阿爾瑪服務﹑眼鏡，以及加入不同的外觀DLC。4月23日也會推出春季活動，交匯慶典「花舞之儀」，據點會一改春季風格，開滿櫻花。

+ 16

彩蛋—夏季更新

在影片的最後，還公布了夏季更新的彩蛋，只聽到很多海中的聲音，以及魔物的下半部分，但推測估計是海龍回歸！未知會否加入海戰呢？