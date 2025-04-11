Switch 2 香港預購｜6月5號午夜首賣灣仔Assemble舉行｜參加預購及早拎NS2主機｜聽講美國有任天堂fans提早2個月排頭位，希望做到第一位NS2機主，但對唔住由於各地時差關係，香港玩家一定比你早拎機。尤其是位於灣仔合和商場的Assemble | Nintendo Switch商品專門店，將會舉行一個午夜首賣活動，可能比美國、日本玩家更早收到NS2主機。



NS2 首賣及「前夜祭」

位於灣仔合和商場的Assemble | Nintendo Switch商品專門店，集合了任天堂以及多家遊戲廠商的遊戲、精品，NS2當然唔少得！Assemble 將於2025年4月11日12PM開放預購，顧客可選擇親臨門市或於網店訂購 Nintendo Switch 2。

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此外，店方表示會舉行以抽籤形式揀選幸運兒在6月4日晚去灣仔實體店參加「前夜祭」，有限度安排fans參加灣仔實體店舉行的NS2首賣「前夜祭」，在6月4日深夜一齊倒數至6月5日 Nintendo Switch 2 開售，成為可能是全球最早取機的NS2機主。（詳情留意店方的facebook及ig公佈）

預購及支付須知

你可以上Assemble網店訂，又或者親自去鋪頭訂（所有類型電子支付收取3%手續費、門市現金支付除外），成功訂機的玩家，將可在2025年6月5日起親臨門市取貨（由於出貨量多，有機會需安排另一日取機），而因應人潮取貨時間或會順延，人數眾多時商場或將進行人流管制。

網店訂購：https://h5.assemble.hk/

限定特典與優惠

購買 NS2 主機或原裝配件、遊戲，可獲限定紀念特典；購買主機另送 $50 優惠券，於下次消費滿 $500 時使用（不能用於購買 NS2 相關產品）。

門市地址及營業時間：

Assemble | Nintendo Switch商品專門店

地點：灣仔皇后大道東183號合和商場4樓414-415號舖

一般營業時間：每日11:00-21:00

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