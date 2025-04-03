Switch 2搶先玩！直擊東京體驗會｜7.9吋大屏+4K高清玩MarioKart｜任天堂新世代手提遊戲機Nintendo Switch 2已定於6月5日發售，《香港01》應邀參加4月3日於東京舉行的Nintendo Switch 2 率先體驗活動，即刻同你睇睇NS2 7.9吋大芒有幾高清、新Joy-Con 2 好唔好手感，仲有全新Mario Kart World擺上4K大電視打、夠唔夠順。



今次Nintendo Switch 2 體驗會於4月3日在國立代代木競技場舉行，場內有齊主機及多款新遊戲試玩，當日包括日本當地以及亞洲區媒體到場，《香港01》獲邀出席，率先試玩了Nintendo Switch 2 主機，試了《Mario Kart World》、《Donkey Kong Bananza》，為NS2手掣可當作滑鼠操作度身訂造的輪椅籃球《Drag x Drive》，以及為NS2而高清重製的《Metroid Prime 4 Beyond - Nintendo Switch 2 Edition》。

東京直擊Nintendo Switch 2體驗會｜7.9吋大屏+4K高清玩MarioKart

最速上手試Switch 2主機

首先當然先去摸一摸 Switch 2 主機，雖然話屏幕由6.2 吋大幅提升至 7.9 吋，但厚度依然維持13.9mm，拿上手後覺得重量比例比上代機更平均，而且兩個手掣組合得更穩定，手感更紮實。

Switch 2 主機屏幕由6.2 吋大幅提升至 7.9 吋，但厚度依然維持13.9mm，重量比例比1代機更平均。（鍾世傑 攝）

今次試玩會可以親手體驗拆開Joy-Con 2的過程，感覺比1代的Joy-Con更方便、更穩固，可惜分體不能錄影，只能將體驗以口述分享。其他如機背、底坐、插卡位以及Micro SD卡槽全都不能拍。

最喜歡其實是機頂新增的USB-C插，終於可以一邊玩一邊充電。（鍾世傑 攝）

新追加的C掣原來用作「Chat」遊戲通話，但今次體驗會開放試用。（鍾世傑 攝）

暫時已決定發售的3種主機，包括日本國內專用版、附下載版Mario Kart 的經濟套裝、以及多國語言支援版，定價各有不同。

日本國內專用版、附下載版Mario Kart 的經濟套裝、以及多國語言支援版，定價各有不同。

Joy-Con 2連接器、Joy-Con 2方向盤、全新的視像鏡頭、將全套裝置收納一體的All In Box運輸袋，全都只限demo展示，未能上手玩。

Joy-Con 2連接器、Joy-Con 2方向盤、全新的視像鏡頭、將全套裝置收納一體的運輸袋，全都只限demo展示，未能上手玩。

Joy-Con 2連接器、Joy-Con 2方向盤、全新的視像鏡頭、將全套裝置收納一體的運輸袋，全都只限demo展示，未能上手玩。

Joy-Con 2連接器、Joy-Con 2方向盤、全新的視像鏡頭、將全套裝置收納一體的運輸袋，全都只限demo展示，未能上手玩。

Joy-Con 2連接器、Joy-Con 2方向盤、全新的視像鏡頭、將全套裝置收納一體的運輸袋，全都只限demo展示，未能上手玩。

場內還展示了新的第2代Switch Pro Controller 2，以及針對 GameCube 遊戲而設的專用手掣。時限關係記者只排隊玩《Donkey Kong Bananza》試了Pro 2手掣，發覺機身重量 更平均，手感沒舊版那麼厚，按鍵依然實淨，不過兩邊手柄位背後原來加了兩組按鍵，握持感有點不實在，需要時間適應。

《Mario Kart World》8車對戰完全唔LAG

使用NS2主機玩《Mario Kart World》，覺得屏幕密度真的高了很多，屏幕像素由現行的720p提升至 1080p (FHD) ，而且仲有 120fps 的螢幕更新率，就算「聞芒」都冇起格仔，而且以前手提mode的frame數不足問題都已解決，而且高速賽車的場面都非常絲滑流暢，當同一畫面出現16部車爭食「？」的時候，以前遊戲一定會有少少lag機，新作變得絲滑流暢，真的比上代Mario Kart 8 DX 細緻很多，明顯見到畫面少了很多撕裂及鬼影。

《Mario Kart World》8車對戰完全唔LAG

《Mario Kart World》8車對戰完全唔LAG

今次體驗會還安排了8人連線（16人對戰／8個是NPC），改在大畫面試玩，轉用4K解像及HDR高動態範圍顯示，明顯見到畫面中亮部更耀眼、暗部細節更豐富。

Joy-Con 2.0 幾好揸手｜仲可以當滑鼠用

因為Switch 2 屏幕大了，所以Joy-Con 2手掣的尺寸也相應巨大化，還捨棄了現有的滑軌設計，改為磁吸式連接，解決了長用後出現的鬆動問題、裝拆也好快手，並不用擔心磁吸組合會容易飛脫。

記者還試了兩款將Joy-Con 2 當成滑鼠操作的遊戲，因為手掣尺寸大了，其實手感不錯，而且將將它滑鼠貼在平面上滑動，反應都相當靈敏（工作人員甚麼叫我試試在褲子上操作，手感一樣不俗）。先講輪椅籃球《Drag x Drive》，兩邊Joy-Con 2 就是你推動輪椅車轆的雙手，配合兩手分別前後推，就可以前後行、轉彎，這款特別為mouse mode而設的新game好直觀很好玩。

輪椅籃球《Drag x Drive》以左右雙滑鼠操作，兩邊Joy-Con 2 就像推動輪椅車轆的雙手。

至於《Metroid Prime 4 Beyond - Nintendo Switch 2 Edition》的操作又有點不同，左手Joy Con 2 是正常手握，利用stick前後左右移動。其實SL/SR、ZL/ZR 四個按鍵都大粒了、更加好按。不過這game本身的操作有點複雜，有時要當成滑鼠去操作準星射擊，有時又要變回一般操作法，令人覺得直接用雙手掣操作更簡單。

《Metroid Prime 4 Beyond - Nintendo Switch 2 Edition》可以用滑鼠瞄準。

《Metroid Prime 4 Beyond - NS2 Edition》左手Joy Con 2 是正常手握，利用stick前後左右移動，右手則當成mouse，最初腦袋是轉換不到，操作有點「kick」。

全新TV Dock內置散熱線行盡4K輸出

今次試玩會雖然不能親手接觸到TV Dock，但當然有試到新一代「機頂盒」的 4K (2160p) 解析度影像輸出，個人覺得新款森喜剛《Donkey Kong Bananza》就最能表現出這個新功能，它不再是橫向動作game，而是類似3D Mario的打法。故事講一班猩猩被人捉了去地洞掘金做苦工，而DK就要打破一切，殺落地下層對付波士救族人。過程中要跳、要用不同招式擊碎大石，所以舞台非常複雜，但跳上跳落的過程中真的完全沒有lag機、超爽快！

個人覺得新款森喜剛《Donkey Kong Bananza》就最能表現出NS2的 4K 輸出能力。

其實單單睇網上發布會，會覺得 Nintendo Switch 2 好像跟上代沒大分別，但參加了體驗會、真正上手玩後，就真正了解到1、2代Switch的分別有多大。本身任天堂game已經好玩，硬件性能提升後操作就更暢順，單是畫面絲滑又有速度感的《Mario Kart World》（同步6月5日發售）、四圍跳四圍轟爆到七彩的《Donkey Kong Bananza》（7月發售），已經夠理由首發日出機。

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