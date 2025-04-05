Switch 2 香港行貨出機懶人包｜日本任天堂公佈Nintendo Switch 2主機將於6月5日發售，並將於4月4日開始接受認購抽籤，由於任天堂想將主機賣給「真玩家」，因此定下了一些條件，未達要求的話連抽籤資格都沒有。或因如此，不少香港玩家都以為：「我又唔係住日本、又唔係用日本戶口，咪唔會買到Nintendo Switch 2主機？」你一定忘了香港也有任天堂，他們亦已初步公開了一些認購條款，一齊來看看你是否夠資格抽籤買機吧。



日版Switch 2主機香港玩唔到？

暫時相信屬實，因為近年日元「低水」，很多外國炒家都來日本掃機走，變相令日本的玩家一機難求，因此新機將特別安排一部專為日本人而設、定價比外國版低的「日本語限定版」。

日版Switch 2主機香港玩唔到？

你會覺得很矛盾，日版機比外國便宜，那不是會被掃得更兇嗎？少年你太天真了，任天堂做了很多功夫，這部日版機有重重限制，外國人幾乎是得物無所用：

1）抽籤買機用戶，其Nintendo Switch Online 會藉需累積1 年以上，且申請時仍為有效會員狀態。※ 若為家庭會員計劃，僅限購買家庭會員券的主帳號參加抽籤。

2）截至 2025 年 2 月 28 日，你的Switch付費遊戲累積遊玩時間需達到 50 小時以上（體驗版及免費遊戲不計）。

3) 任天堂帳號的「國家」設定必須為「日本」

4）日本語版主機只能玩日文遊戲、不支援其他外語。

5）日本會員無法用海外信用卡，之後online買game就算開VPN也難搞。

任天堂整個套路就是想阻止水貨及形行進口，加上NS2所有遊戲均需要經server下載（以後就算買實體版卡帶，都需要連線下載遊戲內容），估計就算港人去日本玩買到日版機回港，也未必能成功開通；所以香港人還時留意香港行貨發售日吧！

以後就算買實體版卡帶，都需要連線下載遊戲內容

香港任天堂官方Switch 2 主機預購情報：

Nintendo Switch 2的預購會以購買名額分配活動的形式接受登記。要登記本次活動，所持Nintendo Account須滿足以下條件：

1）「Nintendo Switch Online的累計加入期間為1年或以上，登記本次活動時亦正處於加入期間」

2）如加入家庭計劃，僅限使用券的購買帳號符合上述條件。

3）帳號內有Nintendo Switch軟體的遊玩記錄 ※體驗版及免費下載的軟體不計算在內。

4）僅限「國家／地區」設定為香港的Nintendo Account登記及購買。

官網指，更多相關詳情預定於4月10日在My Nintendo Store另行公布，照以上公布來看，香港區抽選條款比日本寬鬆，不需要「付費遊戲的累積遊玩時間需達到50 小時以上」，只要你不是為抽機而開的全新用戶，都可以抽機。

港行主機有咩款揀？

暫時Nintendo Switch 2 只得一款黑色主機、單機賣 $3450，如果選擇

Nintendo Switch 2 主機連《瑪利歐賽車世界》下載版軟件的「划算組合」則售$3750，加多300玩埋「孖車」、抵啦！

Nintendo Switch 2 主機連《Mario Kart World》下載版軟件的「划算組合」售$3750

其他任天堂香港Nintendo Switch 2配件定價：

Nintendo Switch 2 Pro控制器／$538

Nintendo Switch 2 Joy-Con 2(L)/(R)／$538

Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 充電握把／$248

Nintendo Switch Joy-Con 2 腕帶／$108

Nintendo Switch 2 攝影機／$318

Nintendo Switch 2 底座組合（包含「Nintendo Switch 2底座」、「Nintendo Switch 2 AC變壓器」及「Ultra High Speed HDMI® Cable」）／$848

Joy-Con 2方向盤 （2個入）/＄148

Nintendo Switch 2 便攜包／＄178

Nintendo Switch 2 全套收納包／$538

另外亦可密切留意 Nintendo Switch商品專門店 𝗔𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲 的IG（＠assemblehk）的Instagram / Facebook，它的亦將公佈預訂詳情。