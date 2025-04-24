羊蹄山戰鬼｜曾製作PS4動作冒險遊戲《對馬戰鬼》的索尼SIE所屬Sucker Punch Productions 今日（4/23）公開續篇 PS5《羊蹄山戰鬼（Ghost of Yōtei）》新影片，並落實發售日為 10 月 2 日。



《羊蹄山戰鬼》將於2025年10月2日登陸PS5！

由Sucker Punch Productions開發的全新動作冒險遊戲《羊蹄山戰鬼》(Ghost of Yōtei) 將於2025年10月2日登陸PlayStation 5！這是繼《對馬島之鬼》(Ghost of Tsushima) 五年後的最新力作，帶來全新的故事、角色與玩法。本文將為您介紹遊戲背景、特色以及三種版本的詳細內容。

羊蹄山戰鬼｜對馬戰鬼續集10月2日登陸PS5！版本介紹與預購詳情

遊戲背景：復仇與救贖的旅程

《羊蹄山戰鬼》的故事發生在16年前的蝦夷地（現今北海道），主角亞津（Atsu）因家人被名為「羊蹄六人幫」的強盜團夥殺害而踏上復仇之路。亞津憑藉一把當年將她釘在燃燒銀杏樹上的武士刀，逐一狩獵六名仇人——蛇、鬼、狐、蜘蛛、龍，以及領袖齋藤大人。

然而，復仇並非亞津旅程的全部。在探索蝦夷地的過程中，她將結識意想不到的盟友，並找到新的生活意義。遊戲還引入了一項全新機制，讓玩家可以回顧亞津的過去，深入了解她所失去的一切。

玩法特色：自由探索與豐富內容

開放世界探索：玩家可自由選擇先追蹤哪位羊蹄六人幫成員，還能接取懸賞任務或向武器師傅學習新技能。

新武器與技能：亞津將解鎖全新武器與技能，為戰鬥增添更多變化。

營地系統：玩家可隨時在野外建立營地，享受夜空下的休憩時光。

豐富活動：包括《對馬島之鬼》中受歡迎的活動也將回歸。

+ 3

三種版本介紹

1. 標準實體／下載版

售價：$69.99 / £69.99 / €79.99 / ¥8,980

預購特典：一款遊戲內獨特面具以及七個PSN頭像。（其他版本亦包括此共通特典）

預購特典：一款遊戲內獨特面具以及七個PSN頭像。

數位下載豪華版 (Digital Deluxe Edition)

售價：$79.99 / £79.99 / €89.99 / ¥9,980

包括主體遊戲／蛇之盔甲套裝與起始盔甲／獨特的馬匹顏色與鞍甲／遊戲內護符／金色武士刀套裝／提前解鎖旅行者地圖，幫助玩家尋找可升級技能的雕像。

數位下載豪華版 (Digital Deluxe Edition)特典

實體遊戲收藏版 (Collector’s Edition)

售價：$249.99 / €249.99 / ¥31,980

括主體遊戲／所有數位豪華版相同內容／1:1比例亞津的幽靈面具（樹脂材質、附展示架）／亞津的腰帶複製品（布製品上印有羊蹄六人幫成員名字，長71英吋，適合角色扮演或裝飾用途）／亞津武士刀護手的複製品（3英吋，附展示架）／錢袋／遊戲內mini game「錢彈棋」套裝／可折疊的銀杏樹模型／狼雕像／四張5×7英寸藝術卡。

實體遊戲收藏版 (Collector’s Edition)

預購開放時間：2025年5月2日上午10:00

平台：PlayStation Store 或 PlayStation 官方網站（地區限定，名額有限）。

預購即可立即獲得《羊蹄山戰鬼》PSN頭像（僅限數位版）。