PlayStation又双叒叕宣布 PlayStation Plus 訂閱服務方案加價,將於2025年4月16日起實行,香港區PlayStation Plus會員plan加幅由15%至22%,基本方案年費$425元加至$500,加幅達18%,而高級會級會員更由年費$820加至$1000,首次達到4位數。(續約玩家會在6月24日或下一續訂日期進行價格調整)



PlayStation Plus 基本方案新月費

如果想連線打魔物獵人,你最少都要join個「PlayStation Plus 基本會員」,以新收費訂閱1年,平均每月月費由$35.4元加價至$41.7,月均多付$6.3。

1 個月定期服務︰ 原價$54→新價$62

3 個月定期服務︰原價$135→新價$160

12 個月定期服務︰ 原價$425→新價$500

基本會員4月免費遊戲:《鐵甲威龍:惡棍城市》(PS5)/《數碼寶貝物語 網路偵探 駭客追憶》(PS4)/《德州電鋸殺人狂》(PS5、PS4)



PlayStation Plus 升級方案新月費

提供更多免費下載遊戲的PlayStation Plus 升級方案,年費則加18%,由$705加至$835,平均每月月費由$58.8元加價至$69.6,月均多付$10.8。

1 個月定期服務︰ 原價$80→新價$93

3 個月定期服務︰ 原價$220→新價$265

12 個月定期服務︰ 原價$705→新價$835

除了上述基本會員免費遊戲,升級會員再追加《霍格華茲的傳承》(PS5、PS4)/《Battlefield 1》(PS4)/《Blue Prince》(PS5)/《Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2》(PS5)/《EA Sports PGA Tour》(PS5)/《速速上菜! 》(PS5、PS4)



PlayStation Plus 高級方案新月費

1 個月定期服務︰ 原價$95→新價$110

3 個月定期服務︰ 原價$250→新價$315

12 個月定期服務︰ 原價$820→新價$1000

高級會員除以上文提及所有免費遊戲,可獨家玩以下作品:PS 經典《Alone in the Dark 2》(PS5、PS4)、PS 2 經典《War of the Monsters》(PS5、PS4)