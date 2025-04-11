PlayStation又双叒叕宣布 PlayStation Plus 訂閱服務方案加價，將於2025年4月16日起實行，香港區PlayStation Plus會員plan加幅由15%至22%，基本方案年費$425元加至$500，加幅達18%，而高級會級會員更由年費$820加至$1000，首次達到4位數。（續約玩家會在6月24日或下一續訂日期進行價格調整）



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PlayStation Plus 基本方案新月費

如果想連線打魔物獵人，你最少都要join個「PlayStation Plus 基本會員」，以新收費訂閱1年，平均每月月費由$35.4元加價至$41.7，月均多付$6.3。

PlayStation Plus 基本方案新月費

1 個月定期服務︰ 原價$54→新價$62

3 個月定期服務︰原價$135→新價$160

12 個月定期服務︰ 原價$425→新價$500

基本會員4月免費遊戲：《鐵甲威龍：惡棍城市》（PS5）／《數碼寶貝物語 網路偵探 駭客追憶》（PS4）／《德州電鋸殺人狂》（PS5、PS4）



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PlayStation Plus 升級方案新月費

提供更多免費下載遊戲的PlayStation Plus 升級方案，年費則加18%，由$705加至$835，平均每月月費由$58.8元加價至$69.6，月均多付$10.8。

PlayStation Plus 升級方案新月費

1 個月定期服務︰ 原價$80→新價$93

3 個月定期服務︰ 原價$220→新價$265

12 個月定期服務︰ 原價$705→新價$835

除了上述基本會員免費遊戲，升級會員再追加《霍格華茲的傳承》（PS5、PS4）／《Battlefield 1》（PS4）／《Blue Prince》（PS5）／《Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2》（PS5）／《EA Sports PGA Tour》（PS5）／《速速上菜! 》（PS5、PS4）



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PlayStation Plus 高級方案新月費

1 個月定期服務︰ 原價$95→新價$110

3 個月定期服務︰ 原價$250→新價$315

12 個月定期服務︰ 原價$820→新價$1000

PlayStation Plus 高級方案新月費

高級會員除以上文提及所有免費遊戲，可獨家玩以下作品：PS 經典《Alone in the Dark 2》（PS5、PS4）、PS 2 經典《War of the Monsters》（PS5、PS4）