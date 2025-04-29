來自日本的壽司郎幾搞幾次動漫聯乘如《我推的孩子》、《排球少年!》都吸引了很多作品fans幫襯。而由美心集團經營的元氣壽司其實亦曾開辦《One Piece》限定活動，最近又在社交媒體預告疑將與《少年JUMP》另一大作《我的英雄學院》聯乘。不過相關宣傳似乎就玩出禍。



事情發生在4月28日，一個新開設的疑似元氣壽司官方Threads戶口「Genki Sushi HK 香港元気寿司」（＠genkisushihk）首度發文，指「老闆唔識睇Threads所以在此「講同事同老闆嘅秘密同是非」，並附上一張髮型及化妝疑似在cosplay《我的英雄學院》三巨頭重要角色「轟焦凍」的元氣員工，又指這位新同事「Kam Kam地」，個樣同名標奇立異，而且「極傲同無禮貌」。在回應時又指同事叫「車蕉東」，拿角色名字開玩笑。

疑似元氣壽司官方Threads的戶口「Genki Sushi HK 香港元気寿司」（＠genkisushihk）

然而為《我英》重要角色「轟焦凍」實際是個性格細膩溫柔的好人，早就洗脫了別人對他「冷漠」和「串」的誤解，網民認為「小編」可能連《我英》也沒看過，不單曲解角色性格，又拿人家名字開玩笑。而且「轟焦凍」之所以有雙色頭髮、面部有燒傷痕跡，都是跟角色背景有重大關係，難怪令fans非常反感，但小編對於網民的投訴選擇答非所問，隨意用「genki」來回應留言。

「小編」竟繼續玩膠，首先指同事叫車蕉東（＠genkisushihk）

更致命是小編在回應是否《我英》合作的宣傳時指：「弱弱一問咩係我英，小編只識（羅）家英…」網民指一點也不好笑，而且有一陣白花油味，指「小編」的發言過氣又老餅，應該超過50歲，並指：「唔識搞不如交達個IP出嚟畀壽司郎！」

有人問是否《我英》合作的宣傳，還回應：「弱弱一問咩係我英，小編只識（羅）家英…」（＠genkisushihk）

想學IKEA小編｜玩膠冇人識笑

如無理解錯的話，這位小編應該是想模仿「玩膠」極成功的IKEA社交平台戶口，以為能夠迎合Threads年輕化風格，利用轟焦凍在故事早期較為冷漠的性格去「炒花生」，希望吸引fans留言，不過脆友們似乎不覺得發文好笑，反指貼文侮辱了cosplayer文化。

道歉零誠意｜網民：唔識搞交返個IP出嚟啦！

大概過了1天之後，「小編」再發了一個新po向新同事道歉，稱自己不小心用字，當中有預先拍好的「罰抄」圖，又指新同事擁有冷／熱能力，可以整火炙壽及及手冰凍飲、繼續玩膠。網民看到新po後不單不領情，更指：「唔好以為咁就過到骨」要求認真道歉及刪除之前的貼文。

元氣壽司聯乘我英｜Threads小編懶好笑回應：我只識羅家英惹眾怒