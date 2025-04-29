全球引頸以待的超大作遊戲《Grand Theft Auto VI》俠盜獵車手VI GTA 6 已定於2025年第3／4季左右發售，最近在 Reddit 社群上，有幾位自稱《GTA6》前工作人員出長文爆料，當中提及了《GTA 6》大量遊戲細節與系統情報，雖然未知真偽但睇完都會好期待盡快玩《GTA 6》！



《GTA 6》

GTA 6 大量試玩體驗及細節曝光｜開放世界活動更自由、系統升級

做車手｜駕駛玩法相關改良

揸車手感就好似《GTA4》同《GTA5》夾埋咁，唔再似之前嗰啲咁「飄」，但又未至於100%擬真。你踩落條路，真係感覺到架車有重量，尤其係你急轉彎嗰陣，個重心會明顯甩出去。如果行泥地或者落雨喎，條路滑到你想喊，操控直接變難咗幾個檔次。

而家架車可以改裝得超細緻，好似你升級懸吊之後，揸落去個手感即刻唔同晒。官方話呢隻改裝系統係史上最強，調咩都實有分別，唔係攞嚟呃你嘅。

想搶豪車唔再係咁易。啲高級車有防盜系統，要攞專業工具慢慢破解，或者手動撬線先偷到。而家仲有啲「追蹤干擾器」，可以搞亂警車 GPS，幫你甩身。

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新增咗油量同耐久度機制，唔加油唔維修？好啦，你架車會慢慢跪低，最後直接抛錨等人拖車。仲有，街頭飆車、低底盤車聚都完整重現，甚至連《聖安地列斯》嗰啲車仔彈跳比賽都返晒嚟，懷舊玩家一定睇到喊。

通街撩事鬥非｜NPC互動系統

而家你打 NPC，佢哋會慘叫、求你放過佢，甚至鬧返你，對白多到你根本唔會悶。唔似以前咁冷冰冰，一打就走，特別係偏遠地方你搞事，嗰種罪惡感真係會浸住你。更瘋狂係連屍體物理效果都升級咗，死法更寫實。

主角呢，佢唔係以前嗰啲「超人模式」。而家中槍後有真實傷害，例如比人射中對腳，跑步即刻慢晒；如果隻手中槍，揸車都會甩甩哋。你要用醫療包或者急救物資先搞得掂，唔係以前嗰啲食包薯片就回血咁簡單。

仲有，跌親、車禍、長期傷殘，呢啲都會有累積影響。裝備系統又更加現實，背包大細同戰術外套會限制你帶幾多嘢，唔再可以隨身攞埋成個軍火庫，出任務之前要諗清楚點裝備。

劇情有深度｜風格基調更成熟

劇情開頭就玩慢熱，唔係以往嗰啲開場大爆炸嗰種喇。跟住你會慢慢睇住主角個世界崩壞，整體基調貼近《GTA4》，玩得更加現實、沉重，帶住啲個人情感。有爆料者話，《GTA6》係「Rockstar最勁之作」，甚至連佢哋自己都未必再超越到。

小心CCTV監控｜警察能力亦大升

而家警察 AI 都勁晒，會做酒測、毒品檢測。如果你揸車搖搖哋或者危險駕駛，就會俾人強制截停。如果俾警察截車，你咪以為諗住將啲違禁品藏喺手套箱或者座位底就過骨。警察會睇你嘅行為，例如眼神閃縮、動作快慢，先決定搜唔搜你架車，唔係以前嗰啲一按掣就完事。另外連無人監控攝影機都進化咗，識得人臉辨識。如果你有案底，去到某啲地區，警察巡邏會特別密。連啲店舖都可能因為你有通緝狀態而唔賣嘢俾你。

殺人系統而家玩得更硬核，屍體可以藏喺後車尾、垃圾桶，甚至挖個坑埋咗。如果你藏得好，初期可以避過追查，但如果失蹤人口報案，警察會展開深入調查。低調啲犯案，甚至可以扮連環殺手。

各式活動豐富過人中之龍

《GTA》同《人中之龍》系列一樣係mini game好玩到你冇心機打主線，今集活動一樣多到你玩唔晒：高爾夫、保齡球回歸，仲新增乒乓球、網球、骰子賭博，喺大賭場或者街邊細賭坊玩老虎機、撲克乜都有。

城市仲有海灘派對、生日派對、音樂節，啲 NPC 喺週末晚嘅行為會完全唔同，街頭滿晒醉仔同狂歡人群。健身房系統返晒嚟，可以練力量、耐力、射擊、駕駛、飛行，練得多，實戰就真係會勁啲。

狩獵同釣魚系統都升級咗，魚竿、魚餌、水底魚槍乜都有，獵物同漁獲可以賣俾合法買家或者黑市。世界經濟系統正式起飛，搶民宅、偷嘢可以換錢，但唔係即刻攞現金，要去當鋪或者黑市交易。

仲有「叫車平台」系統，好似 Uber 咁，可以接送乘客，出租車同巴士任務都更加寫實化。呢隻《GTA6》，真係俾人感覺就係「捱打都要買」，玩完你真係會話值回票價！