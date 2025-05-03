SD高達 G世代永恆攻略｜全Seed系列開發機優先排名　打活動有加成

《SD高達 G世代 永恆》攻略｜Seed Astray﹑Seed Recollection 系列關卡推出後，同時也解放了 Seed 開發機的數量，新的 SSR 機推出後，哪一部才是最優先開發，哪一部需要開發到滿突呢？以下幫大家做一個排名：



首先要說的是，Seed Astray 兩部 SSR 迷惘都非常強，不論是用來在活動關增加獎勵%，還是打Seed 的 3 關永恆之路都有出場機會。因此，迷惘高達金色機 天﹑迷惘高達藍色機 二型L是目前最推薦開發和滿突的 Seed 機體。值得一提的是，由於主線會各送兩部，因此只要再開發兩部即可。

再來就是回到 Seed 系列開發機中，現時 Seed 的開發圖已經完全開放，Recollection 的龍騎兵突擊高達，同樣是強力的攻擊機，值得開發但目前未有滿突的必要。在札多的部分，正義高達（流星裝備）是少數在開發機中，有地圖炮的攻擊機。由於 Seed Astray 永恆之路 Hard 和 Expert 都有大量的敵機，因此地圖炮能發揮極大作用，推薦滿突正義高達（流星裝備）。

如果本身沒有 UR 自由高達的話，可以開發完美型突擊高達用來減鐳射武裝防禦，需要把武裝升到 5Lv。另外想提一部能力突出的 SR 機體—禁斷高達，擁有最高 9382 的防禦力和鐳射偏移裝甲Lv 1（防禦時減輕30%鐳武裝攻擊），在永恆之路 Expert 2﹑3都是出色的支援防禦機體。