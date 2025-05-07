Switch 2 快將在6月推出，新主機除了提供一般實體遊戲卡帶、還有eshop購買數位下載Down Load 版本，又追加了一款名為「Switch 2 鑰匙卡」（Nintendo Switch 2 Game-Key Card）的實體商品，有很多準用家不明白「鑰匙卡」與「DL版」有何分別，現在就來分析一下，並點出3版本各自好處壞處。



Switch 2出機懶人包｜日版主機香港玩唔到？抽籤買港行有咩條件？

將來買 Switch 2 實體版 game ，要留意卡盒上有沒有這個「鑰匙卡」記號，有的話要留意，這張卡帶需要配合網絡下載，且主機／記憶卡要有相應空間，才能DL遊戲開始玩。

Switch 2鑰匙卡是甚麼？與實體卡／下載版有何分別？買那版本好？

將來買 Switch 2 實體版 game ，要留意卡盒上有沒有這個「鑰匙卡」記號

Switch 2 實體盒帶／鑰匙卡／eShop下載版分別：

那為何不直接DL？去得game鋪為何不選真正遊戲帶，而要買鑰匙卡？先睇三者分別：

Switch 2鑰匙卡是甚麼？與實體卡／下載版有何分別？買那版本好？

擁有權

實體版：永遠擁有遊戲。

Switch 2 鑰匙卡：Switch 2鑰匙卡不必綁定任何Nintendo AC，你可以自由將遊戲借出／轉售，手中有卡的人就可以連接server下載遊戲程式。

eShop下載版：要綁定Nintendo AC，不能轉讓。



容量要求

實體版：基本程式在卡帶內，但亦有可能需要預留主機儲存記憶體或microSD Express記憶卡容量下載update資料。

Switch 2鑰匙卡：你的主機儲存記憶體或microSD Express記憶卡需擁有足夠空間下載遊戲主程式。

eShop下載版：相同、主機儲存記憶體或microSD Express記憶卡需擁有足夠空間下載遊戲主程式。



分享遊戲

實體版：只可以實體「交收」借game給朋友玩。

Switch 2鑰匙卡：由於主機必須插定「Switch 2鑰匙卡」才能開game，只可以實體「交收」借game給朋友玩。

eShop下載版：任天堂近日開設了家庭用戶共享遊戲的新功能。成員持有的Switch 2 / Switch 1 下載版遊戲，可以借出最多14天。但一隻game同時只能由一部主機使用。



買邊款好？鑰匙卡方便二手轉讓｜最方便仍是DL版

記者認為「Switch 2鑰匙卡」將逐步取代實體game！DL是大勢，實體卡帶最高容量也僅得64GB，將來遊戲容量會愈來愈大，買game後反正要再DL資料和DLC，何不直接買DL版？不過，很多玩家喜歡買實體game收藏，改用「盒體型下載鎖匙」能夠令零售店及玩家皆大歡喜，且有利於二手轉售，任天堂生產成本也可降低，根本三贏。所以SquareEnix、CAPCOM接下來都已決定以鑰匙卡方式推出NS2遊戲。

DL版仍有一個好處，就是Nintendo Switch Online家庭plan成員可以在圈子內share game玩，這點是實體版／ 鑰匙卡做不到的。

另外，「Switch 2鑰匙卡」也存在一個隱憂，如未來任天堂停更 Switch 2 Server（今年任天堂就停止了3DS及Wii U 網絡服務），鑰匙卡可能無法再下載遊戲而變成垃圾。所以如果你是一位十幾年後仍然想拿出珍藏retro game把玩的重度玩家，建議你還是買實體卡吧。