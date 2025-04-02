Nintendo Switch 2防炒策略分析，日版獨享優惠售價能否遏止炒風？｜不少機迷期待的 Nintendo Switch 2 終於公布詳情，包括新機功能、遊戲陣容以及售價等資料。不過今次最令機迷驚訝是其首波販售策略這次任天堂別出心裁地推出了「日本語專用版本」與「多國語言對應版本」，並在價格與購買方式上做出了明顯區隔。深入剖析這次 Nintendo 的定價策略與防炒機制，探討其背後的考量，以及對全球玩家可能造成的影響。



Nintendo Switch 2雙版本定價策略：日版超低價，國際版價差懸殊

Nintendo Switch 2 的售價策略可謂相當引人注目。根據官方公布的資訊，在日本地區推出的「日本語專用版本」單機售價為 49,980 日圓（約港幣 HK$2,600），而同步發售的「多國語言對應版本」價格則高達 69,980 日圓（約港幣 HK$3,650），兩者價差高達兩萬日圓，折合港幣超過一千元。

日本版Switch 2明顯只為日本本土玩家而設，不單售價更平，而且購入門檻亦高不少。

相較於前代主機的發售價格，日本專用版的 Nintendo Switch 2 定價顯得相當具有吸引力，甚至可以說是非常親民。此外，日本版還推出了與《Mario Kart World／瑪利歐賽車 世界》同捆的版本，售價為 53,980 日圓（約港幣 HK$2,800），相較於單獨購買更具吸引力。然而，如此優惠的價格並非人人都能輕易享有。任天堂為此設立了極為嚴苛的購買條件，旨在將這份福利優先提供給長期的忠實日本玩家。

主機連Mario Kart World一定最抵買

國際版價格高昂：多語言支援 購買相對寬鬆

相較之下，國際版 Nintendo Switch 2 的價格則顯得相對高昂。雖然支援多國語言，方便全球玩家使用，但高出的兩萬日圓價差，無疑會讓許多非日本地區的玩家感到卻步。目前官方尚未公布國際版的具體購買方式是否也有限制，但從其未提及任何特殊條件來看，預計將採取相對寬鬆的銷售模式。

國際版Switch 2售價貴日本版近千多元

多重防炒機制：嚴格限制日版購買資格

為了避免 Nintendo Switch 2 再次面臨初代機發售時被炒家大量壟斷的情況，任天堂這次可謂下足了功夫，針對日本專用版祭出了多重嚴格的購買限制，其決心可見一斑。

My Nintendo Store抽選限定：遊戲時長與會員資格雙重門檻

想要透過 My Nintendo Store 參與日本專用版 Nintendo Switch 2 的抽選販售，玩家必須滿足以下所有條件：在 2025 年 2 月 28 日前，於 Nintendo Switch 主機上的遊戲遊玩時間達到 50 小時以上（體驗版與免費遊戲不計算在內）；申請時必須是 日本Nintendo Switch Online 會員，且累計加入時間超過一年；Nintendo 帳戶的國家/地區設定必須為「日本」。如此嚴苛的條件，顯然是為了排除短期註冊或僅為炒機而購買遊戲的用戶。

地區限制：僅限日本帳戶參與抽選

將 Nintendo 帳戶的地區設定限制為「日本」，更是直接將海外玩家排除在 My Nintendo Store 的抽選資格之外。這一舉措明確地表明了任天堂希望將首批平價主機優先提供給日本本土玩家的意願。

實體店與線上商店預約/抽選：後續購買機會仍待觀察

除了 My Nintendo Store 的抽選之外，日本全國的遊戲專賣店與線上商店也將在 4 月 24 日起陸續開放預約或抽選申請。目前尚未清楚這些管道是否也會有類似的購買限制，但可以預期的是，任天堂可能會鼓勵實體店面針對本地顧客進行銷售，以進一步限縮炒家的操作空間。

雙版本策略背後的考量：鎖定本土市場，打擊跨國炒家？

任天堂此次推出雙版本並採取差異化定價與購買策略，背後可能有多重考量。

1. 深耕日本市場：回饋忠實玩家，鞏固本土地位

日本作為任天堂的本土市場，一直以來都擁有龐大的玩家群體。以相對低廉的價格提供日語專用版本，並設定嚴格的購買門檻，可以視為任天堂回饋長期支持的日本玩家，並進一步鞏固其在本土市場的領先地位。

2. 區隔市場與成本考量：語言支援與區域定價策略

多國語言版本的製造成本可能較高，加上不同地區的市場狀況與消費能力存在差異，因此任天堂採取不同的定價策略也是合理的商業考量。國際版較高的售價或許也包含了語言支援、更廣泛的保固服務等成本。

3. 遏制炒風的嘗試：提高炒家購買日版門檻

最直接的目的顯然是為了遏制炒風。透過嚴格的購買條件，任天堂大幅提高了炒家在日本本土大量購入低價主機的難度。50小時的遊戲時長和一年的會員資格，對於只想短期獲利的炒家來說，無疑是一道難以跨越的門檻。（而且日本Nintendo Store更限制了日本信用卡才可以購買，這已經再加一層阻礙）

截稿前，香港任天堂公布了香港行貨售價為$3450（國際版淨機）、$3750（連下載版遊戲）

雙版本策略的爭議與影響：對日本以外玩家是否公平？

然而，任天堂的這項雙版本策略也引發了不小的爭議，特別是對日本以外的玩家來說，高昂的國際版售價以及無法參與低價日版抽選的限制，讓他們感到相當不公平。

許多其他國家的玩家認為，僅僅因為語言差異就要付出如此高昂的代價，實在難以接受。雖然理解任天堂打擊炒家的用意，但將海外玩家完全排除在低價版本之外，可能會損害其在國際市場的聲譽和玩家忠誠度。

雖然日版購買門檻很高，但對於財力雄厚的炒家來說，或許會將目標轉向購買相對容易的國際版，然後再以更高的價格轉售給全球玩家。這樣一來，雖然日本本土的炒風可能得到一定的遏制，但國際市場的炒價問題可能依然無法解決。

不少日本以外的玩家都認為國際版定價太高（AI製圖）

長期影響：消費者行為與市場反應

任天堂此次的雙版本策略是一項大膽的嘗試，其長期影響還有待觀察。如果國際版的供貨量充足，或許可以緩解部分玩家的不滿。但如果國際版也出現供不應求的情況，加上與日版的巨大價差，可能會導致更多玩家轉向觀望，甚至考慮其他遊戲主機，甚至玩電腦遊戲還好。加上今次護航作不多下，可能令不少玩家觀望一段時間後才會出手購買。

結論



任天堂Nintendo Switch 2 的雙版本策略是一把雙面刃。嚴格的日版購買限制確實展現了任天堂打擊炒家的決心，並有望讓更多日本忠實玩家以相對合理的價格購得新機。然而，國際版的高昂售價以及將海外玩家排除在低價版本之外的做法，無疑會引發爭議，甚至可能無法真正有效遏制全球範圍內的炒風。最終，這項策略的成敗，還需仰賴市場的實際反應來驗證。