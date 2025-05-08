SD高達G世代永恆 攻略｜玩家一定有試過，明明計算好傷害可以殺到，但敵機竟然防禦，令傷害大大減少，打亂全盤部署。其實，只是用一個小技巧，就可以令敵機不再出現防禦這個選擇，保證可以夠傷害收頭。



打敵人頭目機體，特別是永恆之路 Expert 的關卡時，往往都要來回攻擊好幾次才能把其 HP 磨掉。當計算好傷害想用最後一擊收頭時，敵機卻會因為判斷出防禦能避免被擊殺，而選擇使用防禦行動，如果這一下是最後的攻擊機會，這是就基本上是宣布任務失敗。

1為免發現以上尷尬情況，遊戲中有一個小技巧可以幫大家「操控」敵機不會再使用防禦。只要在發現敵機使用防禦時，點擊進行攻擊的機體，改用另一招較低輸出，殺不死敵機的武裝，敵機判斷出不會死後就會改用反擊，這時再重新改成最高輸出的武裝，就會發現敵機仍保留反擊行動，成功打滿傷害擊殺。

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1部分知道這個技巧的玩家曾表示，這個Bug已經修復，但記者在今日（5月7日）測試仍用到，其後發現會令玩家認為已修復的原因，是因為玩家先用能爆敵機的武裝攻擊（敵防禦），再在攻擊頁面才改武裝，敵機就會有機會一直都是防禦。小技巧是，只要在首次攻擊時就用低輸出的武裝（敵反擊），再在攻擊頁面改回高輸出武裝，敵機就會一直使用反擊行動。