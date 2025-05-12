《SD高達 G世代永恆》昨日突發公布將在 5 月 13 日推出新機，當中更有一部新機是限定機，與第一波限定—突擊自由高達的推出方法一樣。本來有新內容應該能令玩家非常興奮，可是玩家對於其推出的時機、更新蛋池密度各方面的操作都非常不滿，直接令遊戲的風評急轉直下，大量玩家在官方 Facebook 留言大罵，認為這是割韭菜﹑殺雞取卵，吃相非常差。



《SD高達 G世代永恆》官方公布，在本來於 5 月 13 日推出的兩關強襲活動的基礎上，再推出兩部新機：UR「Z高達 (EX)」（攻擊機）／UR「卡密兒·維丹」；UR「The·O (EX)」（支援機）／UR「帕普提瑪斯·西羅克」。當中「Z高達 (EX)」是限定機，而且是緊接著突擊自由剛完結的當日，就再推出另一部限定機。

玩家悲鳴：無石呀！

官方這一次更新，變相與玩家表明每兩周就會推出一限定池的營運方法，而且派石福利極少，玩家想抽到限定機，基本上就是要課金。為什麼玩家會如此生氣，原因是官方營運正是在殺雞取卵，在遊戲剛推出爆紅時，以一個不合理的頻率推出限定轉蛋，要玩家持續課金。

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在派石孤寒﹑出限定轉蛋頻繁﹑保底數高又不能延續下一個限定池的多方面因素下，這營運方法等同叫無課玩家棄Game，或又再一次輪迴刷首抽一樣。因此不少玩家在官方 Facebook 留言：「食相難睇到呢」﹑「根本迫人課」﹑「官方短視近利」等。

同樣作為一個重度《SD高達 G世代永恆》玩家，到目前為止這隻遊戲的設計的確非常好玩，可是目前的派石情況和兩周出一限定池的設計，無疑會令玩家喘不過氣。同時，限定池令大池形同虛設，就算現時有 200pts﹑UR必中券根本無用武之地，在永恆之路全通關的情況下，再抽舊的 UR 機也完全沒用。5月13日更新後，官方會同步推出玩家問卷，到時希望官方真的會聽聽玩家意見，至少改善遊戲福利。