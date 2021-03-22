撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-03-22 16:30

經典動漫《遊戲王》靠著集換式遊戲卡牌的設定風靡全球，獨特的遊戲玩法配上熱血的故事劇情也成為不少人的共同回憶。其中登場的角色中又以「髮型獨特」卻又無時無刻散發中二氣息的「武藤遊戲」最受人歡迎，近期 BANDAI 旗下最新模型系列「 ULTIMAGEAR」便還原了這部動漫的最關鍵物品，將那暗藏「另一個我」的靈魂信物『千年積木』完美還原，讓各位粉絲能夠親身體驗尋找「另一個我」的燒腦過程！

原作中的千年積木是封印法老王靈魂的重要物品，獨特的三角模型下實際上卻是一個構造複雜的立體積木拼圖，劇情中遊戲更是花了將近 8 年時間才將其拼湊完成。

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而該款模型也還原了這顆積木的所有細節，將總共 33 塊的積木真實還原，材質雖然並未如同動畫中使用金屬材質，但在塗裝的表現卻表現得相當不錯，且 BANDAI 在個模型中也下了個相當有意思的設計，那就是本模型將不附上「組裝說明書」，玩家將要體驗與「武藤遊戲」完全一樣的拼湊過程，實在是太惡質啦 XD

目前這個頗具巧思的「ULTIMAGEAR 千年積木模型」已可於 BANDAI 官網上預購，售價為 3,850 日圓（含稅），預計將於今年 8 月開始販售，各位中二力十足的玩家千萬不能錯過！

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