少年JUMP最賺錢作品非鬼滅之刃、ONE PIECE　它吸金1兆日元以上

撰文： 香港漫畫書網 最後更新日期： 2021-02-04 22:00

《Jump》系列的不同雜誌中有多套有名的作品，而最近《少年Jump》的最人氣的莫過於《鬼滅之刃》短短的時間就跨到接受頂峰，不過原來《Jump》中最好賺的不是已經365億日元以上票房的《鬼滅之刃》。

根據集英社的關係者表示比目前人氣火熱的《鬼滅之刃》更好賺的作品既不是販賣數第一的《ONE PIECE》、既不是到現時還有不少FANS的《龍珠》，而是曾於1996年至到2004年連載漫畫《遊戲王》。

▼▼▼2月發售的最新《遊戲王》卡牌▼▼▼

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《遊戲王》的漫畫雖然只有4000萬的累積發行，不到《鬼滅之刃》的3分之1和《ONE PIECE》的10分之1。不過因為漫畫中洐生的卡牌遊戲卻非常人氣，發售至今。更已經於2009年7月7日得到過健力士世界紀錄公司認定，成為世界上銷售張數最多的集換式卡牌遊戲。

如果根據過去2011年時累計252億來推算，現在總計超過350億張，以平均一張30日元推算的話，系列在實體卡片等方面已經賺到1兆日元以上。

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