【日本推特Twitter熱話】最近在日本推特有單轟動事件：一位遊戲王卡片收藏家的住宅遭到爆竊，據報損失超過1億日圓（約700萬港元）。但萬萬想不到的是，疑犯是靠一隻獨角仙「踩線」，鎖定受害人的住址。

最近在日本推特有單轟動事件：一位遊戲王卡片收藏家的住宅遭到爆竊，據報損失超過1億日圓（約700萬港元）。事件在推特上引起廣泛關注，事件亦引申到犯人是如何找出受害者的地址，以及掌握受害者不在家的時間來犯案的討論。事發後，當事人已將推特帳刪除，圖片均為網民截圖保存。

按圖放大事件詳細及犯人找出受害者住址的手法👇👇

+ 11 + 11 + 11

受害情況及失竊物品照片（網路圖片）

記得當年在香港網路上流傳甚廣的網路文章「報警潮文」中有一句「想知你住邊計下角度就知」，很多人看完只知得啖笑；原來只要情報夠多，真的可以有得計。《香港01》科技玩物頻道記者亦建議大家上網時要注意保護私隱，在社交媒體上炫富，很大程度上就是向罪犯發出邀請函。

同場加映：PS5發售前官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

按圖放大PS5官方終極問答重點內容懶人包👇👇

+ 3 + 3 + 3

詳細介紹請點擊：PS5發售前官方解答疑難 準機主必知40條Q&A PS4手掣可用返？