Switch 初音未來 Fitness Boxing 限定店｜200呎大屏化身初音玩體感健身｜嘩！今次不單只是初音未來（Hatsune Miku）粉絲揮手區，直情是初音飯「手舞足蹈Fing頭Fing腳區」！因為初音未來的 Switch 體感健身遊戲《Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU》將於2025年6月6日至6月13日在灣仔 Assemble Switch專門店舉辦快閃體驗活動！等身大初音會在200呎（4800mm x 1900mm）巨屏上與你一起運動，即場買game還加送初音立牌！



大螢幕初音陪你健身，體驗感爆棚！

《Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU》玩法簡單，遊戲內有Miku做你的健身教練，用Joy-Con跟節奏出拳，邊聽歌、一邊做運動，超級過癮！今次快閃試玩區有成600呎！「等身大」初音在200呎超大螢幕內現身，穿著新DLC「運動服」造型，甜美地指導你的拳擊動作，就像她真的在你身邊！跟初音一齊燃燒卡路里、一齊流汗，這些機會是屬於你的！場內還有其他「V家」角色的巨型立牌可以打卡。

Switch 初音未來 Fitness Boxing 限定店｜200吋大螢幕初音陪你健身，體驗感爆棚！

新DLC同步登場，運動服初音超可愛！

這次活動其實是紀念6月5日《Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU》新DLC上市，包含初音「運動服」造型，懷舊運動風讓鍛鍊更有趣，還有新樂曲包Vol. 3，收錄運動會經典曲目及民謠改編版，在初音音樂世界中揮灑汗水！

新DLC同步登場，運動服初音超可愛！

限定贈品等你拿，粉絲福利超豪華！

活動期間還有兩款限定贈品！在會場購買《Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU》Switch 遊戲軟件，可獲原創壓克力立牌（運動服Miku Ver.），這款限定造型超可愛，值得珍藏！另外，在攝影攤位拍照片，附標籤「#Imagineer #MikuinAssemble」發佈至社交媒體（Instagram、Facebook、X），就能得印有限定插畫的透明資料夾。數量有限，送完即止，趕快行動！

在會場購買《Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU》Switch 遊戲軟件，可獲原創壓克力立牌（運動服Miku Ver.）

在攝影攤位拍照片，附標籤「#Imagineer #MikuinAssemble」發佈至社交媒體（Instagram、Facebook、X），就能得印有限定插畫的透明資料夾。

玩具迷注意，山口式運動Miku初展出！

現場還首次公開海洋堂REVOLTECH AMAZING YAMAGUCHI （山口式）運動服Miku 的可動Figure原型！還有周邊商品販售區，各種初音相關商品等你入手。

玩具迷注意，山口式運動Miku初展出！

《Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU》試玩活動

活動日期：2025年6月6日至6月13日

地點：Assemble｜香港灣仔皇后大道東183號合和商場4樓414-415號舖

營業時間：早上11點至晚上9點