高達GQuuuuuuX 09 沙崙之薔薇｜首季僅12集的《高達GQuuuuuuX》播至第9集《シャロンの薔薇》（沙崙之薔薇），劇情進入高潮。由鶴卷和哉（監製）、庵野秀明（劇本）及榎戶洋司（演出）打造的「自護勝利平行時空」，探討馬沙與紅高達的失蹤及「沙崙之薔薇」的真相。來到第9集，最強新類型人娜娜．辛登場，並解開前8集的伏筆，揭示隱情。



⚠️⚠️以下內容涉及《高達GQuuuuuuX》第9集劇情⚠️⚠️

沙崙之薔薇的真相

第9集中，夏利亞向瑪秋追查紅高達及修治下落，爆料指修治一直在尋找「沙崙之薔薇」。這是突然在太空出現的異物，自護軍收藏研究，因此新類型人科技突飛猛進。後來「沙崙之薔薇」在戰鬥中消失（估計正是馬沙在所羅門發動「賽克諾瓦現象」失蹤時同時消失）。瑪秋透露修治多次表示高達想去地球找薔薇，夏利亞因此放生瑪秋逃亡到地球。

《高達GQuuuuuuX》播至第9集《シャロンの薔薇》（沙崙之薔薇）

瑪秋駕駛高達墜機地球時，GQuuuuuuX的機械臂竟抱住瑪秋保護她。

當瑪秋遇上娜娜

瑪秋駕駛高達墜機地球，醒來時身處印度高級妓院「カバスの館」，這設定來自富野外傳小說《密會》。原來娜娜是孤兒，9歲被賣到妓院，17歲被馬沙贖身帶走參軍。「GQX娜娜」是擁有預知夢能力的NT，她在夢中穿越不同世界線，每位她所愛的馬沙最終都死在「白色機動戰士」駕駛員手上。可惜這對她只是夢，這世界馬沙奪取高達了，自己成為了自護最強新類型人，自然沒有來地球，也沒有帶她離開。瑪秋本來放火燒屋，想帶娜娜逃走，但娜娜要決心要等馬沙，叫瑪秋自己去找「沙崙之薔薇」。

記者推測事件全貌（有錯請諒）

夏利亞從水底打撈出「愛美號」，可見「正史娜娜」昏迷於駕駛倉中，而且機頭沒有損壞，相信「GQX娜娜」在「正史馬沙」即將被刺死時，精神力爆發並成功接觸「正史娜娜」，腦波與愛美號共鳴發動「賽克諾瓦現象」，「正史娜娜」連同愛美號被傳送到「GQX時空」。現時「正史娜娜」肉體昏迷但與愛美號腦波裝置融合，利用夢境指示「GQX馬沙」奪取高達並改寫自護戰敗事實，卻產生了幾個蝴蝶效應。

夏利亞從水底打撈出「愛美號」，可見「正史娜娜」昏迷於駕駛倉中

GQX馬沙從未與娜娜相遇，他自己也無法再見到馬沙；雖然阿寶沒登上「白色機動戰士」，妹妹馬茜卻取代了阿寶的位置，與馬沙在所羅門相遇，「正史娜娜」以超能力干預，卻救不了埋在瓦礫下的馬沙，情急下再次引發「賽克諾瓦現象」救走馬沙和紅高達，搞亂兩個世界時空，因此「沙崙之薔薇」從自護研究設施消失。

高達GQuuuuuuX 08｜新機GFreD不裝了根本初號機 馬沙化身古華多羅

正史馬沙都穿越了？

愛美號無損、娜娜未死，換言之「時空跳」在擋刀前發生。「GQX馬沙」消失後，第8集出現「另一個馬沙」白郎。記者懷疑「正史馬沙」、「正史紅色格魯古古」都來到「GQX世界」，這甚至可解釋為何GQX世界格魯古古長得像吉姆。

夏利亞‧布魯的執念

有人問夏利亞這角色在TV版表現平淡出場次數少，為何會在《GQuuuuuuX》戲份那麼重，他在「賽克諾瓦現象」中聽到馬沙提及「我看到時間」，因此對馬沙去向極度執著。原來他在富野小說版《0079》是馬沙直屬部下，認同撒比家是萬惡之源，是唯一被阿寶認同能力高強的新類型人。《GQuuuuuuX》也許玩到很大，這位夏利亞甚至可能是在小說宇宙「轉生」過來的。

第10集《イオマグヌッソ封鎖》將揭示自護重大計劃，夏利亞如何處理「沙崙之薔薇」？能否找到馬沙？這將影響兩個高達世界的未來。而記者自己就想，現在有兩個娜娜，馬沙與阿寶不用再爭女了…

第10集《イオマグヌッソ封鎖》將揭示自護重大計劃

娜安投靠自護成為GFreD駕駛員，相信會跟瑪秋爭仔。