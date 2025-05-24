Chiikawa創作者分享乳牛離開背影插畫　網民秒懂是與Switch 2有關

人氣漫畫《吉伊卡哇》的創作者 Nagano 近日在社群平台上傳一張親筆插畫，引起不少人共鳴。圖中描繪一頭乳牛漸行漸遠的背影，不少網友認為是他沒有抽中任天堂 Switch2 購買資格的心聲，成為一張「落選哀傷圖」。這張插畫不僅戳中許多網友的心聲，更在短時間內突破 700 萬次瀏覽。



Nagano 老師竟然哭了？

插圖中的細節藏有豐富情緒和象徵意涵。乳牛的形象被認為與 Switch2 新遊戲《瑪利歐賽車世界》中新登場的角色是同一隻，而畫面中的 Nagano 老師則雙眼含淚、跪地激動槌地，生動展現因落選而難以接受的情緒，讓粉絲深感共鳴。簡單一張插圖，卻道出眾多玩家抽選落榜後的心情。

雖然抽不到Switch 2，但還是可以先看些開心的插畫：

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此外，畫面中還出現藍色靶心與直直飛過的箭矢，配上平假名「 ざんねん 」（遺憾），正是大型電器連鎖店 Yodobashi Camera在Switch2 抽選中「未中籤」的標準語。而 Nagano 老師手中的「 Gold Point Card Plus 」信用卡也如幽靈般半透明，與乳牛並肩而行慢慢淡出，這篇貼文被到處轉發，目前已經突破 700 萬次觀看。

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