為紀念《名偵探柯南：獨眼的殘像》電影版上映，5月起全球Netflix將陸續上架全線28部《名偵探柯南》劇場版！廿幾部究竟睇邊套先？網民投選的「人生必看柯南劇場版TOP 20排名」可能是你的指引，究竟是那部神作擊敗公認神作《名偵探柯南：貝克街的亡靈》奪冠？



全線柯南劇場版Netflix睇片連結

20位｜名偵探柯南：絕海的偵探（2013年）

間諜滲透以海軍神盾艦，柯南等人捲入一場由海上自衛隊人員引發的重大陰謀，日本區票房大收36.3億日元。（已上架）

20位｜名偵探柯南：絕海的偵探（2013年）

19位｜名偵探柯南：沉默的15分鐘（2011年）

故事發生在新潟，原來片名中的「15分鐘」是人類在被雪崩掩埋後的黃金救援時間。柯南在片中展現高超的滑雪技術，更是史上首次長褲演出。（5月16日上架）

19位｜名偵探柯南：沉默的15分鐘（2011年）

18位｜名偵探柯南：業火的向日葵（2015年）

這郭柯南電影版據稱根據真人真事改篇，梵谷名畫「蘆屋向日葵」原來在二戰戰火中被搶救成功，更在法國發現，柯南要在它送達紐約拍賣會前作出保護。（已上架）

18位｜名偵探柯南：業火的向日葵（2015年）

17位｜名偵探柯南：水平線上的陰謀（2005年）

史上第9部劇場版柯南， 劇情講述豪華郵輪上發生命案，毛利小五郎竟比柯南更早發現真兇。不過柯南卻發現，事情背後與15年前另一樁貨船沉船案件有關。（已上架）

17位｜名偵探柯南：水平線上的陰謀（2005年）

16位｜名偵探柯南：引爆摩天樓（1997年）

本作是《名偵探柯南》第一部劇場版動畫，在片尾柯南以工藤新一的聲音，跟小蘭隔空通話的名場面超感動。（已上架）

16位｜名偵探柯南：引爆摩天樓（1997年）

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15位｜名偵探柯南：天空的劫難船（2010年）

故事講述一群自稱是「紅暹羅貓」的神秘武裝集團，搶走了國立微生物研究所的恐怖細菌。（已上架）

15位｜名偵探柯南：天空的劫難船（2010年）

14位｜名偵探柯南：偵探們的鎮魂歌（2006年）

在神秘委託者的招待下，小五郎與柯南一行人受邀來到橫濱一座巨大城堡，沒想到卻掉入黑影的神秘男子所設下的陷阱。如無法解決迷題，全部人都可能會死！（已上架）

14位｜名偵探柯南：偵探們的鎮魂歌（2006年）

13位｜名偵探柯南：第十四號獵物（1998年）

劇情故事講述一連串與撲克牌有關的襲擊，背後隱藏的是來自毛利小五郎的過去，跟一名立心向他復仇的疑犯對上了。（已上架）

13位｜名偵探柯南：第十四號獵物（1998年）

12位｜名偵探柯南：零的執行人（2018年）

本作劇場版「關鍵人物」為，小五郎被捲入海之邊緣大樓爆炸案、IoT恐怖襲擊等重案，柯南必須出手為他解脫嫌疑，幕後黑手竟是《柯南》要角：公安警察安室透？（已上架）

12位｜名偵探柯南：零的執行人（2018年）

11位｜名偵探柯南：天國倒數計時（2001年）

柯南與少年偵探團在參觀一座西多摩市新建的雙塔摩天大樓時，意外的發現了黑暗組織成員琴酒（Gin）， 隨後又發生了殺人事件。（已上架）

11位｜名偵探柯南：天國倒數計時（2001年）

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10位｜名偵探柯南：世紀末的魔術師（1999年）

劇場版中首次以大阪為背景，傳說的怪盜基德準備盜取俄國國寶，這次工藤新一將要跟「西之名偵探」服部平次要聯手對抗這位強敵。（已上架）

10位｜名偵探柯南：世紀末的魔術師（1999年）

9位｜名偵探柯南：緋色的彈丸（2021年）

為慶祝世界體育運動會開幕而匯集贊助商的宴席會場遇到突發事件，企業富商相繼被綁後獲救，柯南推論與十五年前的事件有關，要角赤井秀一有份參演。（已上架）

9位｜名偵探柯南：緋色的彈丸（2021年）

8位｜名偵探柯南：唐紅的戀歌（2017年）

繼《迷宮的十字路》後再度以京都為背景。角色服部靜華、大岡紅葉、伊織無我首度於電影版登場。「西之名偵探」服部平次更有非常之sweet的愛情線。（已上架）

8位｜名偵探柯南：唐紅的戀歌（2017年）

7位｜名偵探柯南：紺青之拳（2019年）

怪盜基德新加坡偷取世界最大的藍寶石「紺青之拳」，卻被嫁禍殺人，他要逃出反派劉里昂、里希設計的圈套，佔的戲份比柯南更多。（已上架）

7位｜名偵探柯南：紺青之拳（2019年）

6位｜名偵探柯南：迷宮的十字路（2003年）

劇情講述京都一尊價值連城的佛像被偷竊，柯南懷疑是一幫盜賊所為，然而盜賊幫派成員一一被殺，柯南必須盡快破解謎底。（已上架）

6位｜名偵探柯南：迷宮的十字路（2003年）

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5位｜名偵探柯南：瞳孔中的暗殺者（2000年）

柯南在街頭目睹一名正打電話的警察在雨中被射殺，忙將兇手追踪，但兇手逃脫。死者閉眼一刻緊抓左胸，似乎有所暗示。（已上架）

5位｜名偵探柯南：瞳孔中的暗殺者（2000年）

4位｜名偵探柯南：純黑的惡夢（2016年）

全世界警察及特務機關的臥底情報名單被「黑暗組織」的人盜走，被宿命引導的名偵探、FBI、公安、黑暗組織！相繼到達故事最重要的舞台，收藏有一切秘密的巨型摩天輪！（5月16日上架）

4位｜名偵探柯南：純黑的惡夢（2016年）

3位｜名偵探柯南：萬聖節的新娘（2022年）

正值萬聖節之際，柯南參加高木涉和佐藤美和子的婚禮，途中突然出現多名來鬧事的人，高木為了保護佐藤而被槍手擊中受傷，而事件竟與三年前因爆炸事件松田陣平殉職時出現的死神幻影有關？（已上架）

3位｜名偵探柯南：萬聖節的新娘（2022年）

2位｜名偵探柯南：貝克街的亡靈（2002年）

柯南迷公認的神作，系列最高票動紀錄足足守住7年之久。故事講述柯南與失控的人工智慧展開頭腦戰的故事，他與少年偵探團被迫進入虛擬實境技術再現的19世紀的倫敦為舞台，尋找神偵福爾摩斯，追捕開膛手傑克。（已上架）

2位｜名偵探柯南：貝克街的亡靈（2002年）

1位｜名偵探柯南：黑鐵的魚影（2023年）

《名偵探柯南：黑鐵的魚影》劇情圍繞在新興設施「太平洋浮標」，結合了世界各個角落的警備監視系統，透過AI辨識人臉技術可以輕鬆比對資料找尋罪犯。柯南要阻止黑暗組織侵入系統，揭穿黑暗組織的作為。網民大讚作品深具柯南典型風格：從犯罪、調查、錯誤線索、最後解決。但故事流程卻打破了一般偵探片的框架。（5月16日上架）