《機動戰士高達 GQuuuuuuX》第10集可說是整部作品迄今為止最震撼的一集，薩比家內戰開打，基連總帥終於出場，但卻因2個原因被恥笑。自護秘密武器イオマグヌッソ真身曝光，還有一場自護軍備「大晒冷」，魔霸再次量產、竟然多到有13號機；強人機隊大戰GQuuuuuuX亦非常有型。兩位女主角瑪秋、娜安一場「爭仔戰」更升級為關乎地球存亡的生死鬥。這一集將之前散佈的所有不祥預兆一口氣爆發出來，呈現了一個真正的惡夢場景。



高達GQuuuuuuX 09 沙崙之薔薇｜娜娜解平行宇宙之謎或有兩個馬沙

⚠️⚠️以下內容涉及《高達GQuuuuuuX》第10集劇情⚠️⚠️

機體戰鬥的精彩呈現

基絲莉亞軍先發制人發動閃電戰，艾古沙貝終於發揮本領，帶同強人(GQ)大隊與魔霸量產軍團大戰，由於魔霸有「I力場」抵禦光束兵器，以一把噴射大槍為武器的強人機動性也大幅提升，更像是《MS IGLOO》EMS-10茲達的戰鬥風格，對戰很精彩！（導演還玩對白提及有魔霸13號機，擺明又是玩EVA彩蛋。）

薩比家內戰的爆發｜基連分半鐘「領便當」

薩比家內戰正式爆發，基連對戰基絲莉亞這個組合雖然在意料之中，但基連總帥出場不足2分鐘就瞬間「領便當」退場卻完全出乎意料，讓人覺得浪費了交由山寺宏一為基連配音的出色選擇。另一多人討論的是基連身邊的秘書兼情婦，在原作只有1秒鏡頭，後來在game《基連之野望》也有出場。就是她迷到基連總帥智商下線，才會再次被基絲莉亞暗算。

基絲莉亞戴面的原因

基絲莉亞選擇毒殺的方式除掉基連，編劇還利用這情節去解釋了這角角為何一直戴面具的真正原因（內層還有毒氣過濾薄膜），亦與上兩集特別強調基絲莉亞會入廚，還有那個「毒蛋糕」情節前後呼應。

イオマグヌッソ的戰略意義

基絲莉亞在奪取全軍控制權之前，首先選擇確保イオマグヌッソ（Yomagn'tho），這個裝置不是傳統的兵器，原來是以「沙崙之薔薇」（正史娜娜與愛美號）為核心，可以強制人為引發澤克諾瓦現象的恐怖武器，這設定比核彈、殖民星墜落、大型軸道砲都更可怕，地球面臨前所未有的存亡危機。

娜安的墮落

最讓人心痛的是娜安的徹底墮落，她為了得到安身之所、為了達到基絲莉亞的期望，開GFreD擊落友軍魔霸，殺害非武裝平民里奧博士，甚至開動イオマグヌッソ引發澤克諾瓦現象，發動種族滅絕級的殺戮，將「阿巴奧要塞」的自護軍主力艦隊連同將兵一起消滅，雖然身為NT的在大量生命消散那一刻有感到嘔心，但其實心情上亦不介意，這種惡魔般的行為讓人看得心驚膽戰。

只餘兩集．各角色何去何從？

身在GQuuuuuuX的瑪秋就表示感受到「沙崙之薔薇」（即娜娜）因為力量被強制惡用而哭泣難過。她決定殺入イオマグヌッソ跟娜安來個了斷。而夏利亞在第10集亦自爆了在前往木星期間的遭遇，如何影響他的想法，還解釋幫助馬沙是因為覺得他很像年輕時的自己。

劇情忽然黑暗絕望｜但還有希望的曙光

更令人擔憂的是，娜安手上的基絲莉亞密令中，除了「阿巴奧要塞」外還有兩個座標，其中一個是SIDE 3的茲姆市，另一個很可能是地球本身！（題外話有人發現彩蛋，兩組24位密碼，其實可解作：米津玄師、星街彗星，即是OP／ED 曲的主唱者）自護已失去「阿巴奧要塞」的主力艦隊，這會讓聯邦軍可東山再起，紫色老太婆可能早就決定一並以澤克諾瓦現象摧毀地球！這讓人想起《馬沙的反擊》中馬沙的極端選擇，基絲莉亞是否也會走上同樣的道路？此外，馬沙（シロウズ）和修治以及紅高達的去向也值得關注。

馬沙（シロウズ）和修治以及紅高達的去向也值得關注。

還餘2集、令人期待

總的來說，第10集將整個故事推向了更加黑暗和絕望的方向，作品成功營造出了前所未有的緊張感和危機感，讓觀眾真正感受到整個世界可能毀滅的恐怖。現在，被網民笑不聽勸、做事不計後果的瑪秋，她與GQuuuuuuX可能是地球唯一的希望。看預告GQuuuuuuX將會有新招，非常期待下集。