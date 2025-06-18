Switch 2玩家注意！早前YouTube出現了一堆嘗試用Switch 2 主機使用MIG燒錄卡的影片，標題還說甚麼任天堂保安很廢、Switch 2 光速被破解云云。任天堂已經向這類用家下戰書，全面開戰MIG燒錄卡！昨晚外國遊戲社群爆出，已經有大量用戶報告收到可怕的2134-4508錯誤代碼，主機瞬間變磚，所有線上功能也永久消失！



天啊！到底發生什麼事？

真的別挑戰任天堂的低線、後果可能很嚴重！只要你的 Switch 2 主機曾經插入過那款惡名昭彰的MIG卡帶（就是那個可以裝microSD卡玩翻版的燒錄卡），任天堂的系統直接把你標記為「異端」，不管你是用來玩盜版還是只是備份自己的遊戲——都．無．差．別．全．都．BAN！有玩家甚至試圖透過恢復出廠設置來拯救主機，結果更慘！主機直接變成「高級鎮紙」，連登入任天堂賬號都不行了！辛辛苦苦抽到部機，孖車都未打爆就變磚，世界末日呀！

只要你的 Switch 2 主機曾經插入過那款惡名昭彰的MIG卡帶，任天堂的系統直接把你標記為「異端」

這波操作尤如MCU滅霸彈指

記者就覺得玩燒錄卡那批網民真的太明目張膽，迫到任天堂要出手，像MCU滅霸彈一彈手指！你的NS2就「GG」了！YouTuber「Scattered Brain」的實測影片已經確認：被BAN的主機基本就是廢了，eShop不能上，在線對戰不能玩，連朋友列表都看不到！唯一值得慶幸的是賬號本身沒被ban，還能把數位版遊戲轉移到其他主機上。

收到可怕的2134-4508錯誤代碼！

支持正版不只是口號｜千萬別碰MIG卡！

其實現時Switch 2 也不是很多遊戲，為何要了幾百蚊因小失大呢？想想看，一部4千蚊的主機用不到半個月就變磚，何必呢？MIG的官方描述再怎麼說「只是用於備份和開發」，但我們心知肚明大部分人是用來玩「老翻」，老任這次是連「自備遊戲備份」這種灰色地帶都不放過了。

不是任天堂打手，也不是以道德批評玩家，Switch 2 的遊戲體驗暫時只是1代的高清／流暢升級版，真正好玩是更完善的多人對戰／內建遊戲通話，所有服務都要連接Nintendo Switch Online服務，你根本沒法避得過任天堂的全天侯偵測。被封後又變成單機玩家，那就一回意義都沒有了。各位 Switch 2 玩家，一定要引以為戒！