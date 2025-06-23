Death Stranding 死亡擱淺2 收藏限定版開箱｜萬眾期待的《死亡擱淺 2：冥灘之上／Death Stranding 2 On The Beach》終於正式推出。記者率先收到這份沉甸甸的收藏限定版，當我從快遞員手中接過包裹的那一刻，那份厚重感便已預示著其中蘊含的豐富內容。立刻讓我帶領各位一同深入探索這份凝聚了小島秀夫匠心獨運的藝術品，感受末日世界重逢的序章。



包裹拆開後，首先映入眼簾的是那獨具風格的收藏盒。盒子表面質感上乘，設計簡潔卻又不失《死亡擱淺》系列獨有的氛圍感，處處透露著小島工作室的標誌性美學。無論是盒子上的標誌，印上了稍為成長了的BB-28（Lou）。小心翼翼地開啟盒蓋，期待已久的神秘寶藏終於展現在眼前。

Death Stranding 死亡擱淺2 收藏限定版開箱

Death Stranding 死亡擱淺2 收藏限定版開箱

收藏版的核心，首先看到遊戲文件盒，內裡先有一份遊戲數位下載碼。儘管少了光碟的實體觸感，但透過這組代碼，我們將可提早48小時深入那個充滿羈絆與未知的廣闊世界，與山姆一同展開全新的冒險。而且這數位版更附上遊戲數位特典，從「機械槍（MP子彈）LV1提早解鎖」到多款風格獨特的布章，這些數位內容不僅為玩家在遊戲初期提供了便利，也增添了更多個性化裝飾的選擇。預購特典如「自訂全息投影」與不同等級的「銀色戰鬥骨架」、「強化骨架」和「步荷骨架」，更是在遊戲正式發售前便已為玩家的冒險之路打下了堅實基礎，為大家以最充足的準備，迎接《死亡擱淺 2》的挑戰。

Death Stranding 死亡擱淺2 收藏限定版 非常大盒

內有可率先48小時遊玩的遊戲下載碼＋DLC內容

緊隨其後的是一個小巧卻極具魅力的3吋偶人。儘管體積不大，但其細節同樣不馬虎，造型可愛又帶點詭異，它更是主角Sam在今集故事的重要「角色」。然而，真正令人驚嘆的，莫過於那尊收藏盒最低部的15吋麥哲倫巨人雕像。這尊雕像的精緻程度令人歎為觀止，從人物神態到紋理，甚至是頭上的細微位置，每一處都刻畫得絲絲入扣，栩栩如生，完美還原了遊戲中角色的獨特風格與頹廢美感。將偶人與麥哲倫巨人雕像並列，形成了鮮明的尺寸對比，卻又在風格上相得益彰，共同勾勒出遊戲的核心意象。

3吋偶人

15吋麥哲倫巨人雕像

15吋麥哲倫巨人雕像

15吋麥哲倫巨人雕像

除了實體收藏品，這份限定版亦收錄了多張美術卡片以及一封來自小島秀夫先生的親筆信函。美術卡片上的插畫精美絕倫，每一張都彷彿是遊戲中的某個瞬間。而小島秀夫的寫給各玩家的信件，更是拉近了創作者與玩家之間的距離，字裡行間流露出他對作品的熱情與對玩家的感謝，讓這份收藏版更添一份溫暖與獨特的紀念意義。

《死亡擱淺 2：海灘之上》收藏限定版不僅僅是一套遊戲，更是一份凝聚了藝術、情感與無限想像的綜合體驗。從外盒的設計，到雕像的精緻，再到信函與數位特典的細緻入微，每一處都彰顯著小島製作團隊對作品的極致追求與對玩家的深厚誠意。對於《死亡擱淺》系列的忠實擁躉而言，這份收藏版無疑是今夏最值得珍藏的「禮物」。