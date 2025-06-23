PS5《死亡擱淺2 冥灘之上》試玩報告｜《Death Stranding 2: On the Beach》將於2025年6月26日發售！記者提早試玩了2星期日本知名遊戲製作人小島秀夫2025年大作，發現作品整個體驗變得更豐富。除了做步兵運貨外，有更多類型任務，戰鬥系統亦改良不少，傳媒試玩報告今天正式解禁，為你簡單介紹，為何《死亡擱淺2 冥灘之上》是PS5玩家必買定作。



比起打鬥，更喜歡……送貨

小島さん～はい！你喜歡甚麼呢？比起棍子（戰鬥傷人）……更喜歡登山繩（行山送貨）

5年前，日本遊戲製作名人小島秀夫離開KONAMI自立門戶，首作《死亡擱淺》刻意迴避「戰鬥」老路，以「末世送貨員」Sam當主角，架構出以步行送貨為主的科幻冒險遊戲。由於爬山多過開槍，曾被戲稱為「走路模擬器」。不過記者可以保證，《DS2》絕非只是單純提升畫質的「走路模擬器2.0」！雖然沒有非常多官能刺激，也沒有打到無法停手的戰鬥，但你一旦拿起手掣後，就會漸漸被豐富的內容及高質的故事吸引，玩到不想放下手掣。

比起打鬥，Sam更喜歡……LOU

DECIMA引擎加持｜畫面美Cry

續集開發時遇上全球疫情，製作團隊對「連結世界」主題有了新想法。故事發生在《DS1》結局11個月後，序章中Sam在山頂甦醒，抱抱已長大的BB-28「Lou」後要趕在大雨前下山回家。玩家要控制Sam步行下山，重新熟悉在崎嶇山路中穩定步行、平衡重心。

新作畫質與幀數爆升，視野更壯闊細緻，結合最新DECIMA引擎與PlayStation 5機能，《DS2》的4K自然景觀美到令人窒息，角色逼真到極致。背景音樂會隨步行節奏變化，是個新鮮體驗。

製作團隊表示，即使只是開場的石山場景，也花了大量心力

全新動態天災系統

作品更強調「天候變化」，模擬風暴、洪水、地震等自然災害，玩法豐富刺激。歸途中突然地動山搖，周遭山石崩落，Sam頓時失去平衡，幾乎跌下山，原來是今集新增的動態「地震」系統。除了淋太久會消耗體力的「時雨」，二代追加了洪水、沙塵暴、山火等多種天災，帶來實質威脅！

首次boss戰中，Sam要一邊在洪水中逆行，一邊攻擊巨型敵人。後期抵達沙漠地帶，遭遇突如其來的紅色沙塵暴，瞬間視野全失、難以前進。遊戲還有日夜交替，晚上在荒野中真的非常暗，難以分辨方向。玩家每次接送貨單、在大地圖規劃路線時，都要將環境變數納入考量，行程中不時翻看地圖，盡量避開各種天然災害。

首次boss戰中，Sam要一邊在洪水中逆行，一邊攻擊巨型敵人。

後期抵達沙漠地帶，遭遇突如其來的紅色沙塵暴，瞬間視野全失、難以前進。

最難忘的運輸過程有完全看不到前路，只能不斷按L1開動BB雷達探路的紅沙風暴場景

前往墨西哥與澳洲｜全新舞台等著你

回帶「死亡擱淺」故事設定：「滅絕體」出現導致生死界限模糊，亡者從冥灘返回人間成為BT，一旦與人類接觸就會引發大爆發，產生加速物質老化的「時雨」。人類被迫躲入地底，世界四分五裂。《DS2》中，「傘姐」Fragile向Sam尋求協助，希望他加入UCA新組織「卓布橋」，將「布橋鏈網路」擴展到全世界，首個目標是墨西哥與澳洲。

BB-28 Lou，竟徹底改變了Sam的世界，以至整個世界……

序章需要先前往與美國邊境接壤的墨西哥，完成任務後，玩家可穿越「板塊門」特殊傳送門，透過BT焦油網路前往澳洲。Fragile解釋，Sam遇到的地震就是發動板塊門時引發的「板塊門震」。起初Sam不想離開小Lou，但老友表示會留下照顧小朋友，他最終答應委託！

Fragile解釋，Sam遇到的地震就是發動板塊門時引發的「板塊門震」。

序章需要先前往與美國邊境接壤的墨西哥，完成任務後，玩家可穿越「板塊門」特殊傳送門前往澳洲。

DECIMA引擎再進化，4K景致美得令人窒息

《死亡擱淺2》專為PS5打造，採用《地平線 西域禁地》最新版DECIMA引擎，影音效果大幅提升。記者以4K HDR輸出並使用60fps效能模式，已被《DS2》的自然景觀感動，一望無際的天空與連綿山脈，加上海邊、樹林、沙漠、雪山等細緻景像，不時開動「camera mode」拍下美如畫的景色。新一集的角色表情更細膩，動作也更生動自然。

在風光如畫的版圖上行走，加上小島秀夫為遊戲精選的大量優質音樂，真是一種享受。

BT與人哪樣更恐怖？戰鬥或潛行由你決定

前作主力是步行送貨，戰鬥系統簡陋。《DS2》的武器選擇也更豐富，對人類建議使用「麻醉槍」「電擊槍」等非致命武器，對BT則用「血榴彈」。後期有混合BT的機械兵，可用武士刀、迴力鏢或體術攻擊。

以無聲的電擊槍，走到敵人背後將它擊暈。

今集玩家亦可自由在在戰鬥、潛行間選擇。必須參加的BT戰鬥較少，主要是潛行繞過，但「對人戰」大幅增加，體驗更類似《Metal Gear》。（遊戲甚至有一個最簡單的story mode，玩家一場戰鬥也不必參加，等你可以當睇戲純欣賞故事）。

敵人類型更多。除了BT，還有搶奪物資的「謬爾人」，可混入其部落搶資源或完全避開。潛行時可標記敵人、隱藏於雜草，但背負大量貨物會失效，建議先「卸下背包」再戰鬥。

對付非人類敵人時，可以使用的攻擊手段就更多。

APAS強化與移動基地｜讓送貨旅程更友善多元

二代新增「APAS（自動化送貨員輔助系統）」，Sam可在完成委託後收集各種分數，開通新的強化輔助效果，比如提升射擊準確度及威力、輔助瞄準、開發外骨骼增加送貨載重量，開通浮游送貨架等等。

當Sam不斷升級後，就可以為背包自訂各種追加能力的配件。

後期可以追加一款浮游送貨架，每升一個Level就多一卡，減輕Sam運貨負擔。

「SSS」網路被動式多人互動

除了「APAS（自動化送貨員輔助系統）」，《DS2》保留了「SSS」網路，雖然遊戲沒有多人模式，但玩家可各自在自己的game內收集資源，建設／維修輸送站、公路、發電機，實現「人人為我、我為人人」的理念。其成果將可以互享，大家都可以走公路、用鐵橋過河、在波士戰時有人提供武器補給，甚至後來還有高架列車可快速穿梭各地。

如果你在game中看到各種設施，可以埋去點按menu追加素材方便修建，又可以畀個like互相打氣。

最好玩是重建下圖中的空中送貨軌，Sam可以帶同一定數量的物資高速移動，超爽的！

新的家庭｜DHV麥哲倫號

最好玩是遊戲中期，Sam加入「傘姐」領導的「卓布橋」，母艦「DHV麥哲倫號」成為Sam的家。麥哲倫號可在BT黑水內瞬間潛行，實現跨據點乃至跨洲際移動，讓玩家帶著資源、車輛及貨物一同轉移，解決上集一大痛點！但麥哲倫號目的地必須為Sam曾親身去過的地方，且使用它完成送貨委託，Sam的「APAS」評分會被分薄。而《DS2》珍藏限定版附送的figure亦似乎劇透了一些重大秘密。

加入Drawbridge團隊後，就會登上能潛行於Beach作瞬間跳躍移動的「麥捷倫號」。

當中有一隻巨型的人型BT雕像，其頭部正是「DHV麥哲倫號」，究竟這會不會是故事後期的波士呢？還是「卓布橋」團隊操控的「巨大機械人」？

Sam加入「傘姐」領導的「卓布橋」，母艦「DHV麥哲倫號」成為Sam的家。麥哲倫號可在BT黑水內瞬間潛行

《DS2》珍藏限定版附送的figure亦似乎劇透了一些重大秘密，其頭部正是「DHV麥哲倫號」。

載具選擇增加，除了電單車及貨車，後期有機會取得日本Yamato運輸的黑貓宅配車的「拉花」圖案。

如Snake的神秘軍人Neil

遊戲中後期出現樣子很像《Metal Gear》主角Snake的軍人Neil，Sam不時要在幻境中對抗死亡軍團。記者最記得首次跟Neil軍團在墨西哥「亡者節」的煙花和火災場景中邊打邊逃，展示了PS5強大運算能力。

遊戲中後期出現樣子很像《Metal Gear》主角Snake的軍人Neil

首次跟Neil軍團在墨西哥「亡者節」的煙花和火災場景中邊打邊逃，展示了PS5強大運算能力。

另一個必須小心的敵人是Higgs，他是另一敵對運輸公司的要員、戰力頂尖，身邊總有集合機械和BT的士兵／犬隻，非常難打。還有超巨型的紅色武器機械忍者，打到第28章仍未知其真實身份，但似乎不是Sam的敵人。

另一個必須小心的敵人是Higgs

Higgs與神秘紅色武士的大戰，似乎這個巨型武士並非Sam的敵人？

大量明星／歌手合作

除了一早已公佈與法國新派音樂歌Woodkid合作。遊戲內其實還有很多小島秀夫揀選的歌曲做背景音樂。當玩家完成了「某位名字有星字的日本歌手」的托運，你就開始可以在地上執到不同的唱片，不過暫時記者未找到自選指定歌曲的方法。

死亡擱淺2起用法國新派音樂歌Woodkid製作配樂。

而除了上面提及的「星XX」參與了《DS2》的遊戲角色取樣，《死侍》日本女星忽那汐里扮演了能力者Rainy，美藉韓星馬東石以及Hololive紅人兔田佩克拉都一早已登上小島秀夫的個人X戶口，也不隱瞞你了，在遊戲中Sam也需要為他／她送貨，記者大概只玩了40％左右，後面不知還有甚麼角色。

翻看小島秀夫本人的X，已可肯定荷里活韓裔演員馬東石 、VTuber兎田ぺこら有出場。

翻看小島秀夫本人的X，已可肯定荷里活韓裔演員馬東石 、VTuber兎田ぺこら有出場。

加入Drawbridge團隊後，就會登上能潛行於Beach作瞬間跳躍移動的「麥捷倫號」。

之後又會救出另一位女性 Dooms 能力者 Tomorrow，特別留意到她的左手包滿繃帶，究竟她會不會是長大後的Lou？

女性 Dooms 能力者 Tomorrow，特別留意到她的左手包滿繃帶，究竟她會不會是長大後的Lou？

總評：90分

當年PS4原版《死亡擱淺》氣氛嚴肅、打法硬核、畫面看得頭暈，直至PS5推出「導演版」才真正投入玩至爆機。今次以PS5試玩《DS2》，確實令我改觀，它帶來完全獨家的體驗，趣味性明顯比第1集高很多。各種天氣變化、APAS強化、DHV麥哲倫號等新要素進一步豐富了遊戲玩法選擇與便利性。

擁有PS5的你，6月尾真的沒理由不玩！

《死亡擱淺2：冥灘之上》 (普通版)／建議售價HK$568

《DS2》限定版DualSense無線控制器

同期發表了DualSense無線控制器 –《Death Stranding 2: On the Beach》限量版，建議零售價格為港幣668元，數量有限，5月22日開始上架、售完為止。小島秀夫仲手執PS5《DS2》限定版DualSense無線控制器宣傳！

小島秀夫手執PS5《DS2》限定版DualSense無線控制器