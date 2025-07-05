任天堂Switch 2屏幕慘不忍睹　外媒痛批塑料塗層易花HDR形同虛設

最近玩家和媒體毫不留情地批評任天堂Switch 2的屏幕表現。外媒反應，從廉價易刮花的塑料塗層，到模糊不清的顯示效果，再到形同虛設的HDR和極差的可變刷新率，任天堂在屏幕配置上的選擇，並沒有達到行業的平均水平，更別提領先了。那麼為什麼Switch 2的屏幕這麼「拉胯」呢？



屏幕塑料塗層一碰就花

在2025年的今天，任天堂卻為了降低成本，給售價不菲的Switch 2裝上一碰就花的塑料塗層。想象一下，玩家小心翼翼地將主機放入保護套，卻發現拿出來時屏幕已經佈滿劃痕，這種糟心的體驗，直接拉低了產品的整體質感。至於屏幕的清晰度，所謂的1080p分辨率畫面細節並不佳，同時黯淡的色彩調校，讓原本精美的遊戲畫面失去了應有的魅力。

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雖然說不能期望配置4K屏幕，但是作為一款尺寸並不小巧的屏幕，搭配一個2K的屏幕是更合適的，即便是1080P的屏幕，在顯示效果也分高下，比如是不是配置了更好的背光系統等等。而任天堂顯然就是挑了一款最基礎的屏幕。

HDR功能和VRR功能糟糕

在HDR功能和可變刷新率（VRR, Variable refresh rate）方面，Switch 2更是「完美避開」了行業及格線。如今，HDR早已成為中高端顯示設備的標配，能夠為玩家帶來更生動、更具層次感的畫面。然而Switch 2卻直接捨棄真正的HDR功能，讓玩家在遊戲中無法感受到光影交錯的震撼。VRR功能的糟糕表現同樣令人憤怒，畫面頻繁的卡頓、撕裂，嚴重破壞遊戲的沉浸感。

誠意不足性價比低

任天堂一直強調 「全民遊戲」 的市場定位，它試圖用閤家歡屬性和豐富的遊戲陣容掩蓋屏幕短板。但問題在於，Switch 2的售價並不親民，這樣的價格本應匹配更優質的硬件配置。看看同價位的Steam Deck OLED版本，不僅擁有支持真HDR的高素質屏幕，色彩、亮度、刷新率都遠超Switch 2，兩相比較，任天堂的 「誠意」 顯得尤為不足。對於掌機玩家來說，Switch 2的屏幕就是他們與遊戲世界交互的窗口，而任天堂卻用這塊問題屏幕，讓玩家的遊戲體驗大打折扣。

雖然說很多人玩Switch 2是用座機模式，但是它畢竟是作為一款掌機的定位，屏幕表現多少應該合格，目前的水平相信是有點不夠誠意了。也許未來的升級版本會在屏幕上做升級。

中國面板企業近年來飛速發展，在技術和成本上都極具競爭力，任天堂卻固執地採用這樣的屏幕，所謂的成本控制、技術難度，本質上都是對玩家需求的忽視。筆者認為可以進一步和中國的面板企業合作，採購更好的屏幕。

遊戲主機的核心是為玩家帶來優質的遊戲體驗，而屏幕作為重要的交互媒介，其質量直接影響着玩家的遊戲感受。任天堂不能一邊用經典IP和閤家歡遊戲吸引玩家，一邊又用低質屏幕敷衍玩家。筆者認為這是很不應該的做法。

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