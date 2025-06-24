Nintendo Switch 2小心買到磚機！二手市場出現Ban機　只能單機玩

Nintendo Switch 2 推出至今，因任天堂強力打擊使用 MIG 燒錄卡等盜版手段，圍繞著「Ban 機」的討論持續不斷，已有大量 Switch 2 主機因為觸犯規定而遭到永久封鎖，無法再使用任何線上功能。更令人關注的是，這些「磚機」已流入二手市場，以明顯低於原價的價格販售，吸引不少不知情的買家入手，買回後才發現無法連線，遊戲體驗大打折扣。



由於部分玩家使用了 MIG 燒錄卡，以燒錄和遊玩翻版遊戲。任天堂並未對這些行為手下留情，透過遠端方式對涉及的主機進行封鎖處理，導致主機永久失去連接 Nintendo eShop、進行線上對戰、下載遊戲更新，甚至無法存取 Nintendo Switch Online 的所有會員功能。對於一部原本設計強調線上連結與數位內容體驗的主機而言，這樣的處置幾乎等同於半報廢。

儘管主機依然可以離線遊玩實體卡帶的遊戲，甚至在封鎖之前下載的數位遊戲也仍可存取，但這種局限性的使用方式，已無法符合現今遊戲玩家的使用習慣。尤其是許多遊戲在玩法設計上愈來愈依賴線上互動，如多人模式、即時更新內容等，不能線上遊玩等於斷絕了大半樂趣。

然而，不少遭封鎖的主機卻流入二手市場，並以低價吸引買家。例如，在內地「閑魚」拍賣網就有賣家以 2550 元人民幣販售一部被 Ban 的港版 Switch 2。商品說明中明確標註「只能離線遊玩」，但對於不熟悉的買家而言，可能會誤以為只是某些功能異常，卻未意識到線上遊玩將完全中斷。日本J-CAST也報導了差不多的問題，一位網友在大阪中古商店看到一部僅上市數日的 Switch 2 被二手出售，價錢略低，並附註「無法使用下載內容」，明示已經遭封鎖。

根據一位日本網友的實際經歷，他購買了一部二手 Switch 主機後發現被封鎖，寫信向任天堂求助，表示自己並非違規玩家，只是不幸買到了被封的主機。任天堂的回覆卻相當明確，指出該主機已因涉及損害任天堂利益的行為而遭到永久封鎖，儘管理解買家並非本人違規，但依然無法解鎖，損失需自行向賣家追討。

因此，對於打算購買二手 Switch 2 的話，就要非常小心。在價格誘惑面前，更應該保持警覺，避免購買來歷不明、價格異常便宜的主機。即便主機外觀完好無瑕，但只要一旦被 Ban，未來就無法享受線上遊玩、eShop等關鍵功能，使用體驗將大打折扣。購買前務必確認主機狀態，並透過有信譽的平台購買，同時保留相關證明，以保障自身權益。