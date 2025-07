小島秀夫、新川洋司訪問｜直擊死亡擱淺2香港見面會｜伍允龍助陣

小島秀夫、新川洋司訪問,Death Stranding 2(死亡擱淺2:冥灘之上)香港見面會直擊|小島秀夫與新川洋司早前蒞臨香港出席了PlayStation5最新大作《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(死亡擱淺2:冥灘之上)》見面會,並接受了《香港01》等香港媒體的訪問,更感謝香港粉絲的支持與信任 。



新川洋司與小島秀夫來港出席見面會

《Death Stranding 2》與後疫情時代的「連結」

在後疫情時代,人與人之間的連結方式經歷了巨大的變化。對於《Death Stranding 2》的劇情發展,小島秀夫表示,他對「連結」這個概念有著完全不同的詮釋 。他指出,世界的孤立和混亂似乎正在持續,因此他決定創造一個強調連結的遊戲,這便是《Death Stranding》系列的初衷。即使在上集發行後,疫情的爆發對他們公司造成了很大的影響,許多團隊成員無法回到辦公室,轉為線上工作,這也使得人與人之間的接觸方式發生了變化 。他進一步提到,雖然未來可能有許多元宇宙(Metaverse)及其他線上接觸方式,但在創作新遊戲時,他們深入思考了這些接觸方式在疫情後是否應持續,或者是否有其他可能性 。

小島秀夫來港分享製作DS2時的挑戰

小島秀夫希望《Death Stranding 2》能為玩家帶來獨特的情感體驗和啟發 。他回顧了前作中主角Sam獨自送貨的孤獨旅程,並指出在新作中,Sam雖然仍獨自上路,但身上會掛著Odradek,並可隨時召喚出麥哲倫號,這將大大增加遊戲中與他人合作的部分,成為本次遊戲與前作的不同之處 。他提到,遊戲中會出現一些新的角色,如同新的家人一般,玩家將會從他們的互動和接觸中感受到新的連結 。小島秀夫希望玩家能從中體驗到,如同辛苦工作一天後回家與家人朋友相處的放鬆時光 。

小島創造一個強調連結的遊戲,這便是《Death Stranding》系列的初衷

遊戲製作滿意與挑戰

談及《Death Stranding 2》中最滿意的部分,小島秀夫坦言作為遊戲製作人,從來沒有「滿足」這回事,但他認為整體上已做到了他目前認為最好的狀態 。他強調,製作遊戲時若要不停修正微小的瑕疵,將會是無止境的過程,因此他們會設定一個標準,達到該標準以上便算合格 。

今集大幅強調戰鬥,令遊戲更加刺激。

小島亦提到,遊戲推出約兩星期後,他觀察到有些玩家按照設計方式遊玩,也有一些玩家採用創新的方法,他會繼續留意這些意見回饋,並考慮未來推出「導演剪輯版」(director cut)的可能性,以及根據受歡迎的道具或元素進行調整 。

新川洋司先生則表示,他個人最滿意的是遊戲的設計 。他特別提到,遊戲中出現的麥哲倫巨型模型船,最初並不在企劃中,而是在製作過程中偶然出現的,這讓他們感到驚訝且有趣 。小島秀夫補充說,最初他請森村先生設計載具時,對方設計了許多長型的潛水艇,但他希望設計更個人化。後來新川先生將設計改為類似機械人的形象,再嘗試加上頭部,最終演變成了現在的麥哲倫模型造型 。

新川洋司在設計麥哲倫號時,有不少有趣的事情發生。

對香港電影的熱愛與健康問題的影響

小島秀夫多次表達對香港電影的喜愛,他最喜歡的香港電影是《英雄本色II》(A Better Tomorrow 2) 。他從小觀看許多香港電影,從李小龍、成龍到吳宇森導演的作品都是他的摯愛 。他透露,這次在《Death Stranding 2》中邀請了一位導演扮演披薩外送員的角色,這也是他對香港電影的致敬。

此外,小島秀夫對香港電影情有獨鍾,尤其鍾情以九龍城寨為背景的港產片 。此次活動更邀請到電影《九龍城寨之圍城》中飾演大反派「王九」的武打男神伍允龍驚喜現身,瞬間掀起全場高潮 。伍允龍亦是《Death Stranding》系列的忠實粉絲,三人於現場熱烈交流,氣氛高漲 。

伍允龍收到了新川先生親手畫的《九龍城寨之圍城》「王九」的人像畫,非常興奮。

談到製作遊戲期間的健康問題,小島秀夫表示,如果他不工作,他會感到自己被「破壞」 。因此,無論如何他都會在製作遊戲的過程中保持活躍 。儘管他已經「復活」,但目前仍受到一些人的支持 。他提到,在新冠疫情期間,他一直都在工作 。即使身體偶爾出現小毛病,但他對遊戲製作的熱情支持著他繼續創作 。他形容自己是「很自然地」就度過了那段艱難時期,並請大家不必擔心他的健康狀況 。

美術設計與音樂選擇

關於《Death Stranding 2》的美術設計,新川洋司表示,在技術層面上,它與前作的設計是相同的 。他希望在技術上持續進化,但他也覺得很難單純地選擇技術. 他解釋說,例如在掃描演員方面,技術的進步讓他們能更細緻地呈現演員的表情,表現出他們的氛圍和性格 。他希望玩家能享受這次的表演 。

小島秀夫、新川洋司訪問

至於遊戲中的音樂品質,小島秀夫表示選曲完全是他個人的決定,主要基於他喜愛的曲子和音樂家 。這種做法不同於其他電影或電視劇的合作模式,而是基於互相尊重的原則,他會向喜愛的音樂家詢問能否使用他們的歌曲,或者能否為他創作新歌 。隨後,他會細微調整,將這些樂曲放置在遊戲中最適合的場景和位置 。他提到,在上集時他使用了音樂家的作品,今集也希望繼續使用 。他特別提到一位名為Ryan的音樂家,他一直想與其合作卻錯過了時機,後來得知Ryan已去世 。這次很難得地,Ryan的一些遺作將出現在新作中,他希望大家能留意並欣賞這些音樂 。

同場加映:獨家周邊商品與快閃店

為慶祝《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》正式發售,官方舉辦了「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 香港見面會」 ,活動反應空前熱烈,超過150名粉絲出席與小島秀夫及新川洋司會面 。見面會上,小島團隊更現場分享創作趣事,並帶來大量激罕周邊商品於現場抽獎,以答謝香港粉絲 。

小島秀夫於見面會,展出了不少極密資料,包括遊戲開發時的設定畫像。

Hot Toys打造的《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》Sam Porter Bridges 1:6珍藏人偶

現場更特別宣布與本地品牌Hot Toys和Anicorn合作,推出多款遊戲周邊商品 。KOJIMA PRODUCTIONS與Hot Toys首次曝光《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》Sam Porter Bridges 1:6珍藏人偶 ,並將於7月香港動漫節隆重登場 。

此外,KOJIMA PRODUCTIONS與本地設計品牌Anicorn攜手合作,將遊戲中的關鍵道具「Ring Terminal」帶入現實世界 。這款1:1的複製裝置完美還原了遊戲中Sam Porter Bridges和Fragile等角色所配戴的終端戒環 ,並配備NFC技術,讓使用者能夠與《Death Stranding 2》的沉浸式世界建立象徵性的連結 。「Ring Terminal」現已在Anicorn官方網路商店接受預訂,售價240美元,預計於2025年9月發貨 。

1:1的複製裝置完美還原了遊戲中Sam Porter Bridges和Fragile等角色所配戴的終端戒環

除此之外,SIEH特別於啟德AIRSIDE舉辦全港首間「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH POP-UP STORE」 。現場設有多款香港區限定《DEATH STRANDING》商品,包括DEATH STRANDING 2 World Strand Tour 限量版T恤,以及KOJIMA PRODUCTIONS特選精品 。凡於Pop Up Store購買任何PlayStation 5主機或PlayStation 週邊設備,即可獲得《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》貼紙一張;購買PS5主機的顧客,更可額外獲得《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》精品一份(記事本、棒球帽或匙扣其中一款隨機送出) 。禮品數量有限,送完即止 。「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH POP-UP STORE」由即日起至7月13日,每日早上11時正至晚上9時正於AIRSIDE開放 。

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH POP-UP STORE