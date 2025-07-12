Sony PS6發佈時間或延至2028年　PS5迎更多契機　獨佔大作可期

關於Sony（索尼）下一代主機的消息近期再次引發討論。儘管先前有預測認為PS6可能會在2027年推出，但最新傳聞顯示，這款主機的發佈時間或將推遲至2028年甚至2029年。這項變化雖然可能令部分玩家感到遺憾，但從整體平台生態發展的角度來看，或許並非壞事。



自PS5於2020年11月發售以來，已經過了近五年時間。然而對於許多玩家來說，這一代主機尚未真正進入它的黃金階段。在初期階段，受全球供應鏈影響，主機長期處於缺貨狀態，使得不少玩家直到近幾年才得以入手。

隨著供應趨於穩定，PS5的普及度逐漸提升，但一些問題也隨之顯現，例如獨佔內容不足、定價策略爭議等，這些都影響了用戶的整體體驗和購買熱情。

此外，PS5 Pro的出現也引發了一些關於升級價值的質疑。尤其是其價格定位，在某種程度上加深了玩家對是否值得更換新機的猶豫。

據內部人士DetectiveSeeds透露，Sony計劃在2028年首次展示PS6，並於隔年正式發售。（DetectiveSeeds@twitter）

回顧PS4生命週期中的同期階段，彼時已有多款重量級獨佔作品成為推動主機銷售的重要因素，例如血源詛咒（Bloodborne）、神秘海域4（Uncharted 4: A Thief's End）等。反觀PS5時期，雖然也推出了諸如惡魔之魂（Demon's Souls）重製版宇宙機器人（Astro Bot）等優秀作品，但多數第一方大作依舊支援PS4甚至登陸PC平台，這在客觀上削弱了用戶升級至新主機的動力。

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從這個背景出發，延後PS6的發布或將為PS5爭取更多發展時間。分析認為，隨著開發者對PS5硬體架構的掌握不斷深入，未來幾年很可能會出現更多高品質的平台獨佔作品，形成類似PS4時代戰神（God of War）與對馬島之魂（Ghost of Tsushima）那樣的內容高峰。

同時，較長的產品週期也有助於廠商進一步挖掘硬體潛力，優化遊戲表現，進而帶來更出色的玩家體驗。

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