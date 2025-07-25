動漫電玩節ACGHK攻略2025｜PS5、黏土人、HotToys等會場限定優惠

動漫電玩節ACGHK攻略2025｜一年一度的香港動漫電玩節（ACGHK2025）將於 7 月 25 日至 29 日假香港會議展覽中心盛大舉行。今年展覽規模再創新高，展覽面積近倍增至 34,872 平方米，近 800 個展位匯聚 160 家參展商及超過 610 位個人參展商。記者確保各位動漫迷滿載而歸，搶先行場整理鎖定必買產品及優惠情報，盡情投入這場年度動漫盛事。



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動漫節2025｜ACGHK門票最新價錢+開放日期時間+活動情報懶人包

csl伙拍PlayStation、Xbox、HONOR等公司於會場提供大量購機優惠

香港動漫節2025｜01空間獨家購票優惠

香港動漫節2025門票將於2025年7月2日開售，選用01空間網上平台購買ACGHK2025門票，使用QR cord入場非常方便；更可使用01空間會員積分最多減$3，「時光倒流價」享受跟ACG2025一樣的$42蚊入場。

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PlayStation、Xbox、csl

csl 與網上行連續第九年參展「香港動漫電玩節」，夥拍 PlayStation、Xbox、任天堂及 HONOR 打造遊戲體驗專區，為遊戲迷帶來過百款遊戲試玩及各項挑戰活動。

csl 展位的AI Store將以會場限定價發售過萬件精選產品，包括 HONOR AI 手機、全新 Samsung Galaxy Z Fold7 及 Z Flip7、智能電視、電玩、平板電腦、手機配件及家電等，優惠低至三折。購買指定 AI 手機更可獲贈一年 Perplexity Pro 進階 AI 服務 (價值港幣 1,488 元)。憑「香港動漫電玩節2025」入場門票附送的現金券於 csl 展位指定 AI Store 購物，更可獲港幣 20 元折扣優惠。

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HONOR在會場展出最新超薄Magic V5手機

展位將首度舉行《2025亞太賽車錦標賽電競賽車GT及F4項目中國香港代表選拔賽》，遊戲迷可即場參與圈速挑戰賽，爭奪代表香港出賽資格，並有機會贏取高達總值港幣 100,000 元禮品。此外，csl 展位特設 HONOR 400 系列「人生四格5G AI光影定格」自拍站及 HONOR 400 系列 AI 手機遊戲試玩，參與者可獲贈 HONOR 精美禮品。全新旗艦級輕薄摺疊智能手機 HONOR Magic V5 亦將搶先於展位內展示。

不少未推出的PS5作品在會場中試玩

在PlayStation遊戲體驗館，csl 與 SIEH 合作設立專區，提供多款 PS5 遊戲試玩，包括尚未推出的《鬼滅之刃 火之神血風譚2》、《數碼寶貝物語 時空異客》、《超級機器人大戰Y》和《全民高爾夫 環球之旅》，以及剛推出的《明末：淵虛之羽》和《HUNTER × HUNTER NEN × IMPACT》等。購買 PS5 主機、周邊設備及精選 PS5 遊戲可享有優惠。凡購買任何一款 PS5 主機（包括 PS5 Pro、PS5 纖薄版、PS5 數位版纖薄版），可獲贈 PlayStation 露營碗一個及《決勝時刻：黑色行動6》遊戲下載版。購買 PlayStation Portal亦可獲得《決勝時刻：黑色行動6》遊戲下載版，限量 450 份。

PS5、PS Portal等主機都在會場中減價優惠，未出機的玩家是時候購機了。

Bandai Namco更設有最新《機戰Y》試玩

詳細價格優惠如下：



－PS5 Pro 主機：優惠價$5,180 (建議零售價$5,780)

-PS5 主機（纖薄版）：優惠價$3,280 (建議零售價$3,780)

-PS5 數位板主機（纖薄版）：優惠價$2,580 (建議零售價$2,980)

-PS Portal 遙控遊玩機：優惠價 $1,480 元 (建議零售價 $1,580)

精選 PS5 遊戲軟件方面，預訂《羊蹄山戰鬼》收藏版 (港幣 1,800 元) 或普通版 (港幣 568 元)，以及購買《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》普通版 (港幣 568 元)，均贈送 PlayStation 露營碗一個。其他優惠遊戲包括《Monster Hunter Wilds》普通版優惠價＄398 元、《宇宙機器人》普通版優惠價 ＄299 元、《Until Dawn》普通版優惠價$299。周邊設備方面，PlayStation VR2 優惠價$2,999 元，適用於 PS5 數位版主機或 PS5 Pro 主機的光碟機優惠價$918 ，DualSense 無線控制器（多種顏色）優惠價$499 元或港幣 519 元。網絡紅人達哥及 Yan@Minato TV 更會於 7 月 26 日下午 4 時親臨 csl 舞台試玩最新 PS5 遊戲。

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Xbox都有主機或配件優惠

Xbox 遊戲體驗館將提供 Xbox 主機優惠，Xbox Series X 1TB 主機優惠價為 $3,599 (建議零售價$4,380)，贈送 Xbox 可摺式收納箱連野餐桌一個。Xbox Series S 512GB 主機優惠價$2,099 (建議零售價$2,280)，贈送 Xbox Series S 便攜盒一個。配合 Game Pass 會籍可任玩超過 400 款遊戲，包括於動漫節開幕前夕推出的《明末：淵虛之羽》。展位還設有 Xbox 紀念版無線手掣展示及 Xbox 夾公仔機活動。

此外，首設的 Samsung x 5G x Wi-Fi 7 AI 遊戲體驗區將提供最新 Samsung 5G AI 手機試玩熱門手遊，並送出百萬遊戲虛寶及禮品。csl 更特別邀請熱話手遊《SD高達G世代永恆》製作人四條僚一先生親臨現場與遊戲迷進行互動。csl 及網上行更推出會場限定上台禮遇，選用指定 csl 5G 服務計劃，可獲贈高達 $2,500禮品。Now TV 首次於會場送出一萬份 Now 皇牌娛樂組合一個月通行證。

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TAMASHII NATIONS

每年大量Gundam、動漫迷必到的攤位，今年同樣有大量最新Gundam模型、動漫角色的可動人偶展出，更包括早前SDCC 2025會場限定產品亦有展出。而且不少METAL ROBOT魂、Metalbuild、SHFiguarts展出。

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同時亦公布METALBUILD EX PROJECT三大新品，包括KAMEN RIDER ZERO-ONE、初音未來以及射手座聖衣星矢！

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Bushiroad 武士道旗下不少IP都在會場中展出，最吸引的當然是《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》、《Ave Mujica》產品

SAKA攤位

今年SAKA聯同包括「Bushiroad 武士道」旗下卡牌遊戲及多款手辦精品、「Disney Lorcana」、「Yu-Gi-Oh! 遊戲王!」、「Ultraman Card Game」，以及潮玩收藏品牌「玩樂主義」等等！而且設有不同卡牌遊戲的試玩教學區及商品販售！

超人 Card Game同步推出最新卡組

亦都在會場推出最新英文版遊戲王卡組

完成「Disney Lorcana」TCG的教學課堂後，可獲取非常珍貴的ANNA卡牌。

當中不少吸引Fans的當然是《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》、《Ave Mujica》產品，不少立牌等精品可提供選購，而且更首次設置《Ave Mujica》的即影即有人生四格貼紙相機，fans當然不要錯過。

《Ave Mujica》的即影即有人生四格貼紙相機

《Ave Mujica》卡牌

《學院IDOLMASTER》卡牌亦有展出

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GOOD SMILE

今年GOOD SMILE又繼續為各位fans帶來大量最新黏土人，當中包括不少全新系列以及會場限定款式。首先各位fans必買的初音未來「雪未來」Crystal Snow Ver.（$488）、MIKYDAYO橡膠公仔（$88）、以及全新系列「黏土人．Large」的初音未來（$890）。這款「黏土人．Large」巨大化的初音未來同樣與一般黏土人可動性，而size則巨大代2-3倍，同樣可愛。另外，為慶祝GOOD SMILE推出第100款初音未來黏土人，推出會場限定版的「初音未來 第100次的冒險Ver.」版本（$488）。

巨大化的初音未來黏土人

系列第100隻初音未來黏土人，推出限定版本。

「黏土人．Large」系列亦會推出《排球少年!!》的主角「日向翔陽」（$899）；「GOOD SMILE HELLO系列」的全新「透明珠光」及「極光」版本（$130），當中「初音未來」以及「綾波零」都會推出「極光」版本。

「極光」版本的綾波零

「極光」版本的初音未來

《排球少年!!》的主角「日向翔陽」亦有巨大化的黏土人

Figma方面亦有新產品推出，包括「寶鐘瑪琳」(＄488)、「古拉」(＄538)、「白銀諾艾爾」(＄488)，機迷們最注目的當然就是「林克 王國之淚ver. DX版」（$1098）。

王國之淚版本的林克Figma DX套裝，林克的配件非常齊備。

TAKARA TOMY

會場中最新名探偵柯南的最新卡牌「令和福爾摩斯」套裝外，而且現場更有專人教玩。另外，現場更首次展出最新《排球少年!!》TCG卡牌搶先展出（10月才正式推出），同樣有專人教玩，完成教學後，更可以於現場直接登記，10月正式推出時，免費獲贈一套《排球少年!!》卡牌起始套裝以及卡盒，極為吸引。

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名探偵柯南的最新卡牌

會場首次展出最新《排球少年!!》TCG卡牌

Hasbro

Hasbro 今年以《Age of The Primes》為主題，設置 4 米長場景，展示最新的 Prime 系列角色。除了展出最新的系列角色外，現場亦帶來 ACGHK 期間獨家發售的《Transformers》、《G.I.Joe》、《Marvel》和《Star Wars》等多款 SDCC 特別版產品。

《Transformers Exclusive Void Rivals Jetfire with Darake and Solila 套裝》：$990。源自 2023 年全新變形金剛漫畫《Void Rivals》，講述 Darake 和 Solila 發現被冰封的 Jetfire 的故事。為 SDCC 會場限定版，全球限量發售，內含兩個角色、印有《Void Rivals》標誌、漫畫風格展示地台，並附送 SDCC 獨家封面版的第一期《Void Rivals》限定漫畫書，極具收藏價值。

《星球大戰》Black Series: Episode III – Revenge of the Sith 限定套裝：$990。為紀念《星球大戰 III：西斯大帝的復仇》上映 20 週年，Hasbro 特別推出 Anakin 和 Obi-Wan 於電影中經典的師徒最終對決套裝。這套 Black Series 具備高可動關節設計，可重現電影中各種高難度姿勢，尤其經典的「熔岩台」場面。

Marvel Legends Savage Land 3-Pack (蠻荒之地三人組)：$839。這套 Marvel Legends 限定版取材自 Marvel 漫畫中的經典冒險地點「Savage Land」，包含 Sauron (索倫)、Shanna the She-Devil (叢林女王莎娜) 和 Rogue (羅剎) 三個角色人偶。

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threezero X

threezero 今年慶祝 25 週年，在香港動漫電玩節（ACGHK2025）的 Hall 1 C46 攤位，佔地 144 平方公尺。將香港首度亮相《變形金剛》博派其中三位重要成員，包括 DLX 爵士、DLX 鐵皮及首次「全身」露面的 DLX 柯柏文。

threezero X

25 週年限定產品：包括《變形金剛：巨獸崛起》DLX 爵士 ($2,120)、DLX 鐵皮 ($ 1,250)、《新世紀福音戰士劇場版》ROBO-DOU 試驗型初號機 (金屬配色) (HKD 1,490) 及 Marvel Studios: The Infinity Saga DLX 鋼鐵俠 Mark 7 (黑金版) (HKD 780) 等。這些產品均有數量限定，例如 DLX 爵士限量預售 100 隻，DLX 鐵皮限量預售 80 隻，試驗型初號機限量預售 100 隻，鋼鐵俠 Mark 7 限量預售 50 隻。

新品預購：預購產品如《電馭叛客：邊緣行者》FigZero 1/6 大衛上色首辦、MDLX V 型電磁俠 (V 型電磁俠：傳承版) 上色首辦、《高智能方程式》進階 AI ROBOTIC VEHICLE X-SPEC UNIFIED (高智能方程式) 超級雷神 01 上色首辦，以及《鋼鐵魔鬼》FigZero 爆的灰胖潮版等。

香港漫畫大師邱福龍將於 7 月 27 日下午 2 時在 threezero 展區進行「FigZero 1/12 虎甲人」即場繪畫示範及與讀者交流互動。現場更會展示「FigZero 1/12 虎甲人」及「FigZero S 1/12 虎甲人 (Dark Club Version)」，凡購買現場預定產品可獲贈限量虎甲人閃咭。

此外，展位內設有《高智能方程式》1:1 超級雷神 01 巨型打卡位以及多個巨型雕像，包括《超人迪加》FigZero 超人迪加複合形態及《新世紀福音戰士劇場版》ROBO-DOU 第 13 號機，讓粉絲可與高約 1.85 米的超人迪加雕像合照。

threezero 亦設有「即問即中獎」環節，凡於展位購物滿指定金額並成功答中問題，即可獲得相應消費組別的禮品。

SOAP STUDIO

SOAP STUDIO 於展位將首度發表多款全新產品，包括 Sanrio 聯萌盲盒與 Sanrio 磁吸徽章盲盒，以及多款 ACG 限定的燦子系列新品。

SOAP STUDIO 燦子系列新品

限定焦點商品



巨型燦子人偶 (展覽限定)：會場售價 $1000，每人限購 2 件。這款人偶以標誌性的黃色上衣與藍色工人褲造型，融入巨型橡果體設計，並帶有可動關節，可輕鬆調整姿勢，增添趣味性與互動性。

近年非常紅爆的「褲褲兔」

燦子罐頭結合人偶套裝 (ACGHK 2025 限定)：會場售價 $380，每人限購 2 件。套裝以暗啞的巧克力 KUMA 為造型，拆開罐頭可發現可愛的 Baby SHO-CHAN，並可將頂部的草莓取下後放入 8.5cm 燦子公仔。

燦子天使與惡魔人偶套裝 (ACGHK 2025 限定)：會場售價$370，每人限購 2 件。這款套裝化身為可愛天使與俏皮惡魔，天使燦子擁有金色雙孖辮，搭配純白翅膀，惡魔造型則有紅黑造型及惡魔角。

Sanrio 新品同步登場



Sanrio 聯萌盲盒：會場售價$570。這款娃娃不單可裝飾鍵盤，亦可加裝增進變身包掛飾，並能發出「嗚哇」打字音效。

Sanrio 磁吸徽章盲盒：會場售價 $80。每款徽章可吸附於金屬表面或作為擺設，共有 Hello Kitty、Kuromi、My Melody、Pompompurin、Cinnamoroll、Pochacco 等 10 位角色，更有隱藏版 Little Twin Stars。

Hot Toys

Hot Toys 展位 以「Hot Toys 大型珍藏人偶展覽」為主題，展出超過 20 款 1:6 比例珍藏人偶，以及逾百款電影及動漫周邊產品。展位面積超過 2,000 平方呎，打造五大主題專區，包括 Marvel、DC、《死亡擱淺 2》、網絡動漫及動漫 IP 等。

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會場焦點與限定產品：

SOFVPI MASTERPIECE 新系列：70CM 巨型珍藏版《Galactus》Sofvi 人偶宇宙級威嚴登場。

會場限定優惠版：超人 Superman & Krypto 1:6 珍藏套裝及戰號強 1:6 比例珍藏亂買。

130+款首發 COSBII 盲盒、公仔掛飾、COSABY 及電影精品：包括Marvel《史提夫．X MARVEL》系列、日本動漫 IP 陣營：《排球少年!!》(DAN DA DAN 膽大黨)、《鈴芽的淚釘鎖》等，以及扣匙、T-shirt、鎖骨邊、立牌、明信片、貼紙等會場優先發售。

六大獨家禮遇：

1.任何消費 +$20 換購《神奇 4 俠：英雄第一步》Tote Bag (原價$88)

2.購買全套 COSBI 盲盒送 Hot Toys COSBII 桶裝。

3.購買 2 件紳士企鵝 COSBII 3D 潮爆收藏框。

4.消費滿 $1,000 送《異形》、地獄、明信片套裝 (一套 5 張)。

5.跨越次元宇宙眼鏡送 COSBI 彩膠小掛牌。

6.憑《神奇 4 俠》戲票打卡贈主題手帳 (每日 100 份)。

會場矚目 1:6 比例珍藏人偶先行貨及特別版

先行貨：包括《007：生死有時》James Bond (Commando Outfit) (500 套) 及《蝙蝠超人 BLACK》雙主角：Black & 影月 (各 400 套)。

會場獨家 Artisan Edition 跪姿銀鋼鐵版：小島秀夫－《死亡擱淺 2》Sam 植髮版 (全球 4000 套 | 香港搶先全球預訂) 及《蝙蝠俠三部曲》Bank Robber Version 植髮版 (香港 500 套)。

精緻獨家設計金屬珍藏卡：包括《神奇 4 俠：英雄第一步》系列－鐵甲奇俠 Mark III 合金人偶、Superior Iron Man 合金人偶等重磅作品。

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LEGO 《海賊王》主題展位

LEGO 香港將於「香港動漫電玩節2025」期間，在《海賊王》主題展位公開展示 LEGO《海賊王》系列，並帶來五款全新盒組，每款盒組將隨機附贈懸賞海報。

75637 LEGO《海賊王》小丑巴其馬戲團帳篷：$468。重現艾爾巴夫村的馬戲團，包含羅賓人偶及其他角色。

75636 LEGO《海賊王》風車村小屋：$368。包含魯夫、娜美、索柏人偶，可在小屋內進行多種互動。

75639 LEGO《海賊王》前進梅利號：$888。搭載可拆卸式甲板、主砲和多個可動功能，內含五款「懸賞」收藏海報。

75640 LEGO《海賊王》普普上餐館：$568。包含六個角色人偶及各種可重現經典場景的配件。

75618 LEGO《海賊王》陽光號：$1,380。作為最大盒組，完整還原《海賊王》中陽光號的細節和特點。

現場特設「尋找惡魔果實」互動環節，動漫迷打卡並透過社交平台分享即有機會開啟限量神秘迷你寶箱（每日限量 360 份），重溫 Netflix 真人版《海賊王》經典場景。此外，展覽期間更將有最大規模的 LEGO x 草帽海賊團巡遊，讓粉絲感受《海賊王》的冒險精神。無論您是海賊王忠實粉絲，還是 LEGO 收藏家，這個主題展位都將帶來獨特的體驗。

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掌握入場資訊玩轉動漫節

第 26 屆香港動漫電玩節的展期為 7 月 25 日（星期五）至 7 月 28 日（星期一）上午 10 時至晚上 9 時；7 月 29 日（星期二）上午 10 時至晚上 8 時。展覽地點位於香港會議展覽中心展覽廳 Hall 1 及 3。