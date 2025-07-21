韓國人氣性感女Coser「Yasal」近日在上海參加Bilibili World 2025動漫展為韓製遊戲《棕色塵埃2》宣傳，以一身爆乳兔女郎造型和出色表現力成為全場焦點，卻樹大招風惹來麻煩。有消息指出，Yasal的突出表現疑似招致同場中國女Coser忌妒並遭集體檢舉，理由是服裝不符規範、尺度過大等，被要求提前退場，事件在網路引發廣泛爭議。



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X@Yasal_170 圖片

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第二天仍遭檢舉：穿T恤也難逃爭議

更令人意外的是，第二天Yasal為了避免再次引起爭議，特意改穿保守的T恤參加活動，並低調地在場邊攤位幫忙販賣周邊商品，與粉絲進行簡單互動。然而，即使如此謹慎的行為，她依然遭到檢舉，最終只能黯然離場。

這一連串事件讓網友們開始質疑檢舉的真實動機。有網民指出，BW大會似乎只聽取了中國Coser的投訴，而要求Yasal離場並不公平，因為所有《Browndust 2》角色扮演者的露出度都相當高。如果衣著確實是問題，那麼整個活動都應該重新檢視標準。而官方隨後又解釋，是因為場內有未成年觀眾，Yasal向她們做出性暗示動作，所以才被要求離場。

有網民指出整個《Browndust 2》的活動，每位Coser都一樣暴露，Yasal照指示更衣後仍被要求離場，並不公平。

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網友熱議：公平性遭質疑

事件在網路上引發熱烈討論，許多網友認為這次事件存在不公平待遇。有網民直指，這可能是同場其他中國女性Coser不甘被Yasal搶走風頭，利用她外國人身份進行排斥。更有激烈的聲音表示：「告訴營運公司，以後沒有韓援只有老鄉雞的話就不去了」，暗指事件由年齡較大的中國女性Coser引起。

網民指事件由一些年齡較大的中國女性Coser引起。

危機變轉機：意外爆紅粉絲數突破80萬

儘管Yasal遭遇挫折，這波爭議卻意外地為她帶來巨大的關注度；粉絲數量在短短兩天內暴增至80多萬，事件發生後她更在X用簡體中文發文感謝粉絲，並大方地為事件緩頰：「非常感謝大家給予我們的喜愛與支持。但也懇請大家不要再提及我們展台的Coser以及其他Coser了。希望大家能夠幫助我們的Coser們，在這次愉快的活動中留下美好的回憶。」Yasal 甚至在7月13日正式進軍B站開台，影片觀看次數破百萬，實在是因禍得福。