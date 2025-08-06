Switch 2《超級瑪利歐派對 空前盛會 Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV》Super Mario Party Jamboree Switch 2 深度評測：9/10 高分推薦！派對遊戲之王的進｜新增玩法與攝影機互動全解析｜Switch 超人氣派對遊戲《超級瑪利歐派對 空前盛會》配合新一代主機推出「Nintendo Switch 2 版 + 嘉年華 TV」進化版，不僅繼承了原版的精華，更透過 Switch 2 的新功能如滑鼠．視像鏡頭帶來前所未有，又有點似「掌門人」節目式互動樂趣。



經典與創新的完美融合

《超級瑪利歐派對 空前盛會》是一款「大富翁」式棋盤遊戲，可多人同玩並輪流擲骰、在充滿驚喜與陷阱的地圖上移動，並透過贏得各種小遊戲來收集金幣，最終目標是換取最多的星星，成為派對之王。

Switch 2 瑪利歐派對空前盛會評測｜滑鼠+鏡頭變掌門人式綜藝遊戲

110種小遊戲｜20人連線同玩

經過無數版本的進化，Mario Party 的基礎設計已去蕪存菁，沒有多餘部份，幾位朋友一齊玩 90 分鐘依然不會覺得冗長。另外，game本身提供最多110種mini game，可以上網連線20人對戰，地圖設計巧妙、隨機事件帶來有趣的變數，讓每一場派對都充滿不確定性和刺激氛圍，鬥到最後一刻才能分勝負。

未計 空前盛會TV的新mini game，本作已經有110種小遊戲，可供最多20人連線同玩

+ 1

而今集新增的「嘉年華夥伴」系統，就係類似《桃鐵》中的幸福之神和貧窮神的效果，如撞到扣分格仔的機會也會加倍。讓玩家有機會在圖版上招募其他瑪利歐角色加入隊伍，隊友不僅為你提供額外的骰子增快行程，更增添策略性與趣味性。

想知更多《超級瑪利歐派對空前盛會》mini game內容，可以參考Switch 1版本的介紹文章：Mario Party Jamboree瑪利歐派對空前盛會 20人亂鬥110種體感遊戲

其實好簡單，就係類似《桃鐵》中的幸福之神和貧窮神的效果，如撞到扣分格仔的機會也會加倍。

如果被後來者追上，盛會朋友就會跟著對手離開，但你都可以從頭追上奪回同伴。

「嘉年華 TV」— Switch 2 新功能的極致展現

本次 Switch 2 版本的最大亮點，無疑是全新的「嘉年華 TV」模式。首先，遊戲畫面變成了一個「綜藝節目直播影柵」，本身已經非常有趣，這個模式還利用了 Switch 2 主機的內建攝影機、麥克風和滑鼠游標功能，帶來了與原版截然不同的遊戲體驗。

「嘉年華 TV」— Switch 2 新功能的極致展現

要玩「嘉年華 TV」，必須要準備USB攝影機，除原廠版本，任何使用USB-C駁口的web cam都能支援。

Switch 2 專用視像鏡頭｜$318

攝影機互動： 玩家的即時影像會被捕捉並融入遊戲畫面中。無論是贏得星星時的興奮表情，或是在小遊戲中失敗的懊惱神情，都會即時顯示在螢幕上，彷彿所有玩家都身處同一個電視節目攝影棚內。這種設計極大地增強了玩家之間的互動感與沉浸感，讓遠端連線的朋友也能感受到面對面遊玩的樂趣。

麥克風小遊戲：記者在日本和香港Switch 2 體驗會中，最有印象就是場面中《瑪利歐派對》試玩區出傳出的巨大叫聲，因為在新增的麥克風模式中： 玩家需要對著收音咪大叫、拍手來進行遊戲，例如在「庫巴演唱會」中為庫巴加油吶喊，或是透過聲音控制角色的行動，製造意想不到的笑料。

「庫巴演唱會」中，要靠控制聲量操作車仔前進。

滑鼠模式： Switch 2 的JOY-CON 2 控制器可作為滑鼠操作，多款小遊戲「空氣曲棍球」、「炸彈處理」和「信件分類」改用游標操控，需要精準操作才能過關。記者本以為用mouse打Switch 會好麻煩，實試卻出奇流暢。

「空氣曲棍球」以mouse mode控制，非常好玩。

「狂熱規則」與「雙人組隊規則」：為了再增加變數與樂趣，兩個模式分別加快遊戲節奏；又或是兩人一組共享金幣，真的是友情與默契的大考驗。記者最喜歡是有點像迪士尼「巴斯光年」遊戲的射擊過山車。

記者最喜歡是有點像迪士尼「巴斯光年」遊戲的射擊過山車。

評價：9分｜豐富內容，物超所值

總體而言，Switch 2版《超級瑪利歐派對空前盛會》不是單純的畫質升級，它巧妙地利用新硬件去創造新的互動娛樂體驗。對於新玩家，它一共提供7張各具特色的圖版，包含會移動的火車、賽車等動態元素，讓每一場遊戲都充滿新鮮感。除了核心的派對模式，遊戲還收錄了「庫巴的爆彈兵團」、「庫巴松」等廣受好評的額外模式，夠你與朋友大玩數十甚至數百小時。就算你已擁有原版，全新的「嘉年華 TV」模式同樣值得一玩。

《超級瑪利歐派對 空前盛會 Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV》

定價：HKD 429

升級價：如已擁有Switch 1《超級瑪利歐派對 空前盛會》，可以$100加購DLC升級

遊玩人數：單機 1至4人、網路通訊1至20人（必須加入Nintendo Switch Online付費計劃）