高達模型．美女團隊上門磨水口｜近日網上流傳一張名為「上門磨水口」的宣傳海報，聲稱提供「全女班」上門為模型進行打磨及噴漆的服務。海報中更列出不同風格的年輕美女供客戶選擇，每次收費高達一千五百元人民幣。其實同類型的「美女／型男上門代裝OpenClaw」服務真的存在，有網民就懷疑這種標榜美貌與貼身服務的宣傳手法，立刻引起了大量模型玩家的關注與強烈質疑。



疑似「上門磨水口」宣傳圖（來自Threads）

美女上門磨水口服務想像圖（AI生成圖片）

網民終極FF：會不會磨到上床？

有些網民馬上就在腦袋內進行FF（最終幻想），指服務是否會「磨了其他東西」、「磨到上床」，又舊事重提2024年一部由日本AV女優淺野心主演的色情影片；片中的哥哥是重度宅男，每天只喜歡做模型，淺野心擔心哥哥的心理健康而為他做出種種事情…

日本AV女優淺野心主演的色情影片截圖

日本AV女優淺野心主演的色情影片截圖

高達模型代工收費標準與市場現況

其實在模型界中，「代客素組」或「代打磨」服務並不罕見。一般而言，玩家會將模型寄送至專業的工作室，收費通常按模型板件數量計算，例如每板收費約六十元起。當然也有更專業的模型代工，收取過萬元為你製作專業的完成品。

然而，專人攜帶裝備前往客戶指定地點進行現場打磨、補土、專業噴漆甚至舊化處理，在市場上可謂極度罕見。高昂的收費加上極不尋常的服務模式，難怪網民懷疑這是否變種的「上門陪玩」服務。

MR.JOE HOBBY.tv YouTube影片截圖

網民拆解人工智能生成圖片破綻

不過，有網民則指出事件的致命破綻。首先，圖片帶有極濃厚的人工智能（AI）生成痕跡，例如圖中女性手持噴筆的姿勢完全不符合現實操作，現場更缺乏必要的抽氣設備；其次，海報中的幾位美女面容過於完美且生硬，明顯是電腦合成的產物。種種跡象顯示，這極可能是一場網絡惡搞，或者是意圖騙取訂金的騙局，各位模型愛好者切勿輕易相信。