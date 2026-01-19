台灣人罵高達香港譯名難聽：Gundam只認鋼彈｜中港台三地都有大量Gundam迷，明明都熱愛同一作品，而且大家的母語是互通的，明明可以輕鬆快樂地討論，然而近Threads不少台灣用戶都喜歡踩低中國及香港文化，認為只有他們慣用的翻譯才是：香港回歸後跟中國叫高達，也是垃圾翻譯，台灣叫鋼彈才是最正統、最傳神；引發香港、台灣網民罵戰。



Threads 民出 po 平反：香港一早叫高達｜反被野蠻人圍攻

有資深玩家在Threads指出：高達是繁中先用！大陸以前叫敢達。網民指，以「G語」（即歧視中國的「支那用語」）本身已經對中國網民非常不尊重。今次甚至沒有fact check 真相就亂打亂罵，只顯得部份網民無視又野蠻、映衰台灣網民型像。Facebook 藍剔名人 JC LIN 林振宇 轉載事件，再進一步引爆熱議。指出問題的 Threads 用家被大量台灣 Threads 用戶瘋狂攻擊，最終要封鎖戶口。

以前中國叫敢達

原來，中國以前一直都叫Gundam 做敢達，市面的翻版玩具為了回避版權，都會印上「敢達戰士」；之不過，其實多數中國網民小時候觀看的片源，都是來自香港的「高達版本」，所以高達這名字早已深入民心。所以反來萬代官方正式在中國宣傳高達時， 一為打假、二為統一名稱，才將Gundam的中文名稱統一為「機動戰士高達」。

也有一說是中國有人搶先註冊了《高達》商標，所以日本萬代南夢宮 (Bandai Namco) 在某些產品上要被迫用鋼彈，比如手機遊戲《敢達爭鋒對決》。

野蠻台灣網民：香港都回歸了、罵你沒錯

不過部份台灣依然死撐，不再討論高達是那個地區的用語，改為罵「高達」兩字與Gundam完全無關連的垃圾翻譯，他們的「鋼彈」才是最傳神。又指「香港97已回歸中國，香港翻譯名也是G語」

鋼彈不見得更傳神

記者無意將事件政治化，倒想問問，高達在原作中是以虛構的「月神鈦合金（Gundarium Alloy）」製成，並非「鋼」材製作，而「彈」又與Dam毫無關連，何來最傳神之有？80年代各地中文翻譯，香港多數考慮語境與廣東話音而進行「意譯」（最佳例子是「叮噹」），而台灣則比較喜歡直接音譯（比如《IQ博士》的「小雲」、台灣叫《怪博士與機器娃娃》及「阿拉蕾」），沒有水準高低之份，何解要踩低別人？