高達模型（Gunpla）是很自由的玩意，比起動輒二、三千元的 Metal Build 合金 Figure 便宜得多。無論是新手簡單素組、開始想升級上色打磨，還是進階學噴油改裝，不同程度的玩家都能從中找到樂趣。如果你也開始想令手上的模型變得更精緻漂亮，不妨考慮這本正在預訂的高達作品相集兼實用工具天書《MASTERPIECE》。作者是多次在高達模型比賽得獎、於旺角開模型店9年，兼有豐富開班教學經驗的香港高手：「模型先生」Kenji。



銀行職員轉行做高達職人！模型先生KENJI出模型天書幫新手入門

銀行打工仔變身全職模型達人

如果有留意香港高達模型圈，可能都有聽過「模型先生」Kenji 這個名字。他開模型店已經九年，其實入行前他在銀行上班。因為太喜歡拼砌模型，毅然轉行全職投入這門手藝。由中學年代參加少年組開始，Kenji 贏過不少獎盃，包括高達模型製作人全球盃（GBWC）和香港電擊模型比賽。除了賣模型，他還教了超過十年模型班，連大專講師也是他的學生。而近年他更與多個單位合作開辦M3模型盃展覽＋比賽，又邀請到日本名家NAOKI來港當嘉賓。

「模型先生」Kenji近年與多個單位合作開辦M3模型盃展覽＋比賽。

仍是學生的Kenji，在香港GBWC 2013 青少年組得到季軍。

買實體工具書好過看網上教學？

網上有大量免費教學，為何還要出實體書？Kenji在教學中發現，很多新手連「砂紙」有哪些粗幼度、剪鉗分甚麼種類都不知道。沒有這些關鍵字，新手根本無從搜尋。這本書正好補足這個缺口，將零碎資訊系統化，成為新手必備的入門圖解，同時為他二十年的模型生涯留個實體紀錄。

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模型高手親授十大基礎模型技巧

這本作品集分成兩部份，首先是Kenji多年來參賽作品的相集，全部都是為今次出書而重新拍攝。Kenji的作品用色和風格都是行簡潔、有型的出廠新淨風格，封面那隻細緻高達，更是他拆了足足五盒卡版模型重新拼砌出來的誠意之作。排版設計乾淨俐落，新手邊看邊學絕不吃力。

當中一款灰白色「FA-78」就比較特別，那是Kenji為客戶特別Custom made的代二作品，本來貨品已出門，卻特別請求客人重新借回來拍照，實在難得。

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這本新手防爛尾指南適合甚麼人？

而此書也不只用來欣賞，第2部份集合了Kenji十年教學經驗所提煉出的10個最核心製作技巧。書中清楚講解哪種工具最適合新手，比如：甚麼是單刃剪，如何剪件才不會白化，完美打磨等實用手藝。如果你是從未接觸過模型的新手，這本書可直接幫你避開各種爛尾陷阱。即使你有一定拼砌經驗，書內收錄的得獎神作和獨家上色心得，同樣極具參考價值。

記者私心推介：為何這本書值得入手？

記者自己也是個「買多砌少」的高達迷，平時在HashTECH01多數也只是報導新模型消費情報。今次難得有相熟模型家出書，當然想帶點新鮮題材與大家分享。香港的高達高手如雲，但像 Kenji 這樣集齊「參賽得獎、開班教學、實體開店」三大經驗，又極擅長將複雜技巧簡單化講出來的達人真的不多。相信這本實用天書，絕對能幫各位新手突破樽頸位，輕鬆砌出滿意作品。

書籍名稱： 《MASTERPIECE》模型先生 Kenji 作品集及入門技巧指南

作者： 模型先生 Kenji

發售版本： 普通版 ($298) / 特別版 ($398)特別版附送模型改件

內容焦點： 10大基礎技巧教學、作品回顧相集、新手工具圖鑑

訂購點：模型先生｜香港九龍旺角廣華街一號仁安大廈地下8B鋪

M3模型比賽得獎作品圖集