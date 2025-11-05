童年經典卡通玩具回顧　爆旋陀螺、搖搖、遊戲王卡片你還記得嗎？

你還記得下課後一群人在教室外圍成圈的日子嗎？那時候手機還沒那麼普及，一個小小的玩具就能讓全場熱血沸騰，那段時光充滿了美好又熱血的記憶。



回憶當時，許多卡通的衍生玩具都會隨著電視的播出爆紅，在班上掀起一股比賽風潮，讓我們回顧五款讓你既「啊～想回到那時」又忍不住想買回來的經典玩具＋卡通吧！

1. 爆旋陀螺

1999年問世的爆旋陀螺，是由日本TAKARA（現 TAKARA TOMY）設計，當時就在玩具市場掀起革命。它採用可改造核心＋攻擊環＋發射器等組件，讓玩家能組合自己專屬、戰鬥風格各異的陀螺。輸贏一瞬之間就揭曉，刺激感爆棚。

2. 搖搖球

動畫《超速YOYO（超速搖搖）》在播出後，簡直瘋迷了！這不是常見的那種上下甩的搖搖，而是具備「十字鋼珠機構」、「自轉中浮動圖案」的那種高級款。曾經要練「勁力旋風」、「智能旋風」、「飛龍在天」那些招式的時光你們還記得嗎？可是練了無數次都卡在起手階段，那些曲線線條、金屬軸承的光澤，現在想起來也讓人懷念心癢。

3. 遊戲王卡片

這主題不可能漏掉《遊戲王》！劇情敘述性格謙讓但擅長玩遊戲的日本高中生武藤遊戲與古埃及法老王的靈魂相遇，後期劇情則圍繞在卡片遊戲為主。卡片遊戲也成為《遊戲王》系列作品的最大特色！小時候大家可能買到的還不是正版，而是充滿創意的盜版版本，卡片上的攻擊力、效果，有時候根本憑嘴炮來決勝負！即使品質差到連邊都看不清，也要帶著它。今天正版卡牌市場仍在運作，在國內外許多高階玩家、收藏家手裡，正版稀有卡可是可以飆上天價的！

4. 四驅車

《四驅兄弟Let’s & Go!!》是漫畫家越田哲弘於1994年在日本月刊《快樂龍》連載的迷你四驅車漫畫。也因為四驅車是不分年齡都能愛的玩具，當時也變成家長與孩子增進感情的最佳玩具！小孩組裝、改裝，大人比技術、比速度。

那時要一台完整的四驅車組件，還要搭配充電電池、彈簧、輪胎、加重塊才能跑得快，跑道更是心頭好。有時模型店還會開放跑道讓你測試，但最終跑道時間總是被預約滿。即便如此，那種自己調校、看它狂飆的快感，現在回想依然會心動。

5. 彈珠人

《BOMBOM 彈珠人》這個系列，「彈珠人爆外傳」、後來的「戰鬥彈珠人」在香港有播過。它的玩法是以彈珠搭配車體、射擊結構來對戰；彈珠擊中「判定點」就輸，那種一擊定勝負的設計，讓人捏把冷汗。很多人收藏過「金屬翼」、「惡魔煞星」等版本；當年一張正版卡或模型都很貴，那些膠件、零件的螺絲與塑膠，見證了我們那個年代的玩具愛恨情仇。

